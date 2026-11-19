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Σε επίδειξη ισχύος και με απειλητικά μηνύματα προς την Ουκρανία και την Ευρώπη προχώρησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τη σύνοδο κορυφής στη Σενζέν της Κίνας, εμφανιζόμενος ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα των συνομιλιών. Ο Ρώσος πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξελίξεων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «μόνο ο Κύριος γνωρίζει τι θα συμβεί στη συνέχεια», ενώ τάχθηκε υπέρ της συνέχισης των τριμερών συναντήσεων Ρωσίας, Κίνας και ΗΠΑ, τις οποίες χαρακτήρισε ουσιαστικές και ιδιαίτερα σημαντικές για τη διπλωματία.

Ο Πούτιν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συνεχιστεί το τριμερές σχήμα με τη συμμετοχή της Ρωσίας, της Κίνας και των ΗΠΑ ωστόσο, αυτό δεν αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση κάποιων ευρύτερων, μεγαλεπήβολων στόχων, ούτε πρόκειται να συνεδριάζει σε τακτική βάση.

Απειλές προς Κίεβο και ΕΕ

Το Κίεβο και η Ευρώπη θα συνειδητοποιήσουν τελικά ότι είναι προτιμότερο να συμφωνήσουν σε συμβιβασμούς παρά να αντιμετωπίσουν τις πραγματικότητες που θα ακολουθήσουν, απείλησε δε, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απαντώντας σε ερώτηση του TASS. «Η Ρωσία δεν έχει καμία απολύτως επιθυμία να συνεχίσει την ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία, ωστόσο η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Ουκρανίας» τόνισε ο Πούτιν.



Το Κίεβο δεν επιθυμεί την ειρήνη, καθώς αυτή θα απαιτούσε τη διεξαγωγή εκλογών —και το τρέχον «καθεστώς» δεν θα ήταν σε θέση να διατηρήσει την εξουσία σε ένα τέτοιο σενάριο… Το καθεστώς του Κιέβου αντιλαμβάνεται ότι η απώλεια της εξουσίας θα σήμαινε επίσης την απώλεια των εσόδων που προέρχονται από τη δυτική βοήθεια, παρατήρησε δηκτικά.

«Οι ΗΠΑ πρότειναν συμβιβασμούς σχετικά με την Ουκρανία, με τους οποίους η Ρωσία συμφώνησε στο Άνκορατζ· το ερώτημα τώρα είναι αν το Κίεβο και η Ευρώπη είναι διατεθειμένοι να τους αποδεχτούν» διεμήνυσε.



Το Κίεβο και η Ευρώπη δεν έχουν συμφωνήσει ακόμη σε συμβιβασμούς για μια διευθέτηση στην Ουκρανία, αν και ενδέχεται τελικά να αλλάξουν στάση, ανέφερε.



«Τα αιτήματα της Ρωσίας σχετικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν διατυπώθηκαν με εξαντλητική λεπτομέρεια, αλλά είναι απολύτως θεμιτά».

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος διαμήνυσε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία μορφή στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος.



Στη Γιάλτα, κανείς δεν «μοίραζε» τον κόσμο· η Γιάλτα απλώς αναγνώρισε τις πραγματικότητες που είχαν διαμορφωθεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και στις σημερινές συγκρούσεις, θα είναι απαραίτητο να γίνουν αποδεκτές στον κόσμο οι υφιστάμενες πραγματικότητες.

«Είναι πιθανό οι αρχές στο Κίεβο να αναγνωρίσουν τελικά την πραγματικότητα — και να επιτευχθούν συμβιβασμοί».

Σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, «η Ρωσία στοχεύει στην εδραίωση μακροπρόθεσμης ειρήνης στην Ουκρανία. Οι αρχές του Κιέβου δεν θέλουν να τερματίσουν τις εχθροπραξίες».

«Δεν έχουμε καμία επιθυμία να συνεχίσουμε αυτή τη σύγκρουση, αλλά το ζήτημα δεν αφορά εμάς. Αφορά την ουκρανική πλευρά. Εμείς συμφωνήσαμε σε συμβιβασμούς. Τώρα, η απόφαση εναπόκειται στην Ουκρανία».



«Το Κίεβο δεν έχει επίσης κανένα κίνητρο να τερματίσει τις εχθροπραξίες ή να συμφωνήσει σε ειρήνη, καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε την απώλεια της χρηματοδότησής του» ανέφερε αιχμηρά.



«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Τραμπ στοχεύει στην επίλυση συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης αυτής στην Ουκρανία, σημείωσε ο Πούτιν».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επιθυμεί ειλικρινά τη βελτίωση των διμερών σχέσεων με τη Ρωσική Ομοσπονδία σε διάφορους τομείς, τόνισε ο Ρώσος ηγέτης:



«Πορευόμαστε με βάση την πραγματικότητα της κατάστασης και ελπίζουμε ότι αυτή η διάθεση θα διατηρηθεί».

Putin on Ukraine:



We didn't start the Ukraine war. We didn't start any wars.



Ukraine was already waging war, and we tried to put an end to it. pic.twitter.com/gOBaamLAMv — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είχε αφιερώσει προηγουμένως οκτώ χρόνια προσπαθώντας να επιλύσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία με ειρηνικά μέσα, ενώ οι νέες ουκρανικές αρχές —μετά τα γεγονότα του 2014— εξαπέλυσαν πόλεμο στις περιοχές που δεν αναγνώριζαν το καθεστώς τους.



«Η Ουκρανία άρχισε να πλήττει τα δεξαμενόπλοιά μας στη Μαύρη Θάλασσα· απαντήσαμε με τον ίδιο τρόπο, αλλά με μεγαλύτερη σφοδρότητα». Η Γέφυρα της Κριμαίας αποτελεί υποδομή αποκλειστικά για πολιτική χρήση· εδώ και καιρό έχει πάψει να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαίου ή πυρομαχικών, υποστήριξε. «Η Γέφυρα θα αποκατασταθεί».

«Η Ουκρανία δηλώνει: ”Θα κρατήσουμε αυτό το 10% της επικράτειας του Ντονμπάς για κάποιο διάστημα”. Όμως, αν έρθει η στιγμή που δεν θα είναι πλέον σε θέση να διατηρήσουν αυτό το έδαφος, τότε ποιο νόημα έχει να συνεχίσουν να το κατέχουν;»

«Η ασφάλεια της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλιστεί. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως, πώς πρέπει να διασφαλιστεί; Αυτό είναι το ερώτημα» διερωτήθηκε.

«Καλύψαμε τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ»

Η τριμερής συνάντηση κάλυψε τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, ζητήματα ασφαλείας και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, επισήμανε ο Ρώσος πρόεδρος.



Ζητήματα ασφαλείας —με την ευρύτερη έννοια του όρου— συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Τραμπ, δήλωσε ο Πούτιν.

Η συζήτηση στην τριμερή σύνοδο κορυφής ήταν πολύ ειλικρινής και επέτρεψε στα μέρη να κατανοήσουν καλύτερα το ένα το άλλο, σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.



Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο υπερβαίνει την εντολή του και εκδίδει αποφάσεις με νομικά ελαττώματα, ισχυρίστηκε.

«Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ πέτυχε να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα ευνοϊκή για μια ουσιαστική συζήτηση που διέπεται από εμπιστοσύνη», είπε ο Πούτιν.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, ο ίδιος και ο Τραμπ μοιράζονται παρόμοιες προσεγγίσεις όσον αφορά τις πολιτισμικές αξίες. «Η στάση της κυβέρνησης Τραμπ εμπνέει αισιοδοξία, αν και η επίτευξη τελικών συμφωνιών στις σχέσεις με τις ΗΠΑ δεν είναι πάντα εύκολη».

Η διεθνής ασφάλεια σήμερα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη Ρωσική Ομοσπονδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ρωσίας.

Τεχνητή Νοημοσύνη/ πυρηνική ενέργεια

Η Ρωσία διαθέτει την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σχολίασε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη νευρωνικών δικτύων προσφέρει διάφορες ευκαιρίες, αλλά δημιουργεί επίσης ορισμένες απειλές.

Η Ρωσία διαθέτει πλεονέκτημα, καθώς κατέχει ηγετική θέση στις πυρηνικές τεχνολογίες και την ειρηνική χρήση της ατομικής ενέργειας, δήλωσε ο Πούτιν.

Εναλλακτικό «Νόμπελ Ειρήνης» για τον Τραμπ

Ο Πούτιν δηλώνει ότι η Ρωσία διαθέτει τη δική της επιτροπή, «η οποία απονέμει βραβεία ειρήνης με αμεροληψία». Σημείωσε ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση για τον Τραμπ, ο οποίος επιθυμεί να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης.

«Δεν γνωρίζω αν το Νόμπελ Ειρήνης έχει τόσο μεγάλη αξία σήμερα. Γνωρίζουμε περιπτώσεις όπου ελήφθησαν αποφάσεις με βάση πολιτικά κριτήρια».

Τι είπε ο Πούτιν στον Σι

Νωρίτερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχαρίστησε τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ για τη διοργάνωση της τριμερούς συνάντησης με τις ΗΠΑ, λέγοντάς του, κατά την αποχώρησή του, ότι κανείς δεν περίμενε πως θα είχε τόσο μεγάλη επιτυχία.

«Σας ευχαριστώ θερμά για τη διοργάνωση… Πιστεύω ότι κανείς δεν περίμενε πως όλα θα εξελίσσονταν τόσο καλά», δήλωσε ο Πούτιν στον Σι, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, χαρακτήρισε το κλίμα της συνάντησης «καλό» και ανέφερε ότι ο Πούτιν θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ουσακόφ δήλωσε επίσης, σύμφωνα με το TASS, ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να ειπωθεί αν οι συναντήσεις μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας, της Κίνας και των ΗΠΑ, σε αυτό το σχήμα, θα έχουν «μέλλον». Η συνάντηση αποτέλεσε ιστορικό ορόσημο, καθώς ήταν η πρώτη του είδους της μεταξύ των ηγετών των τριών χωρών.

skai.gr