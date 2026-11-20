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Τη δυνατότητα μεταφοράς ασθενών από ένα κέντρο ιατρικής αποκατάστασης σε άλλο, ώστε να συνεχίζουν τη νοσηλεία τους πιο κοντά στον τόπο μόνιμης διαμονής τους, εισάγει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Η νέα ρύθμιση αφορά δικαιούχους του ΓεΣΥ που νοσηλεύονται σε συμβεβλημένα νοσηλευτήρια ιατρικής αποκατάστασης και χρειάζονται παρατεταμένη φροντίδα, ενώ καθορίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη μετακίνησή τους σε άλλο νοσηλευτήριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΥ, ο μηχανισμός θεσπίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον μακροχρόνιο χαρακτήρα των υπηρεσιών αποκατάστασης, αλλά και την ταλαιπωρία που ενδέχεται να υφίστανται οι συγγενείς των ασθενών όταν η νοσηλεία πραγματοποιείται μακριά από τον τόπο διαμονής τους.

Στόχος είναι να διευκολύνεται η συνέχιση της αποκατάστασης πλησιέστερα στην οικογένεια, χωρίς να διακόπτεται η εγκεκριμένη περίοδος φροντίδας.

Ποιους ασθενείς αφορά

Η δυνατότητα μετακίνησης δεν αφορά το σύνολο των ασθενών που λαμβάνουν υπηρεσίες ιατρικής αποκατάστασης.

Συγκεκριμένα, καλύπτει δύο κατηγορίες δικαιούχων:

Όσους νοσηλεύονται για νευρολογικές παθήσεις και

Όσους λαμβάνουν υπηρεσίες μετατραυματικής αποκατάστασης.

Για να εξεταστεί αίτημα μετακίνησης, ο ασθενής πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 12 εβδομάδες νοσηλείας στο αρχικό νοσηλευτήριο. Το διάστημα αυτό περιλαμβάνει την πρώτη εγκεκριμένη περίοδο τεσσάρων εβδομάδων και δύο επιπλέον εγκεκριμένες παρατάσεις, επίσης τεσσάρων εβδομάδων η καθεμία.

Επιπλέον, ο ΟΑΥ πρέπει να έχει εγκρίνει νέα παράταση της νοσηλείας, μετά την αξιολόγηση της τρίτης ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκθεσης προόδου.

Κατά τον χρόνο της μετακίνησης, πρέπει να απομένουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες από την εγκεκριμένη παράταση.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης να υπάρχει διαθέσιμη κλίνη στο νοσηλευτήριο στο οποίο επιθυμεί να μεταφερθεί ο ασθενής.

Οι έξι προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, για να εγκριθεί η μετακίνηση πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ο ασθενής να λαμβάνει υπηρεσίες αποκατάστασης για νευρολογική πάθηση ή μετατραυματική αποκατάσταση. Να νοσηλεύεται εκτός της επαρχίας μόνιμης διαμονής του και να ζητά μεταφορά σε νοσηλευτήριο της επαρχίας του, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις. Να έχει συμπληρώσει 12 εβδομάδες νοσηλείας στο αρχικό νοσηλευτήριο. Να έχει εγκριθεί από τον ΟΑΥ νέα παράταση της νοσηλείας, μετά την τρίτη ή μεταγενέστερη έκθεση προόδου. Να απομένουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες από την εγκεκριμένη παράταση. Να υπάρχει διαθέσιμη κλίνη στο νοσηλευτήριο υποδοχής.

Ο Οργανισμός διευκρινίζει ότι δεν επιτρέπεται μετακίνηση μεταξύ νοσηλευτηρίων της ίδιας επαρχίας.

Οι εξαιρέσεις για Πάφο και Αμμόχωστο

Η ρύθμιση περιλαμβάνει δύο ειδικές εξαιρέσεις ως προς την επαρχία στην οποία μπορεί να μεταφερθεί ο ασθενής.

Δικαιούχοι με μόνιμη διαμονή στην επαρχία Πάφου μπορούν να μετακινηθούν σε νοσηλευτήριο ιατρικής αποκατάστασης της επαρχίας Λεμεσού.

Αντίστοιχα, δικαιούχοι που διαμένουν μόνιμα στην επαρχία Αμμοχώστου μπορούν να μεταφερθούν σε νοσηλευτήριο της επαρχίας Λάρνακας.

Οι εξαιρέσεις αυτές εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και όλα τα υπόλοιπα κριτήρια του νέου μηχανισμού.

Η μετακίνηση γίνεται μόνο εφόσον το επιθυμεί ο ασθενής

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόνοια σύμφωνα με την οποία η μετακίνηση πραγματοποιείται μόνο κατόπιν επιθυμίας του ίδιου του δικαιούχου ή των συγγενών του.

Δεν προβλέπεται, δηλαδή, μεταφορά στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μηχανισμού χωρίς να έχει εκφραστεί σχετική επιθυμία.

Το αίτημα δεν υποβάλλεται απευθείας από τον ασθενή στον ΟΑΥ, αλλά από τον θεράποντα γιατρό του νοσηλευτηρίου στο οποίο ήδη νοσηλεύεται.

Ο γιατρός υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτημα προέγκρισης μέσω του Συστήματος Πληροφορικής του ΓεΣΥ, χρησιμοποιώντας τον νέο κωδικό δραστηριότητας ZF-097.

Μαζί με το αίτημα υποβάλλεται ειδικό έντυπο, στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία του δικαιούχου, η διάγνωση, η διάρκεια νοσηλείας, οι εγκεκριμένες παρατάσεις και τα στοιχεία του νοσηλευτηρίου υποδοχής.

Απαιτείται επίσης τεκμηρίωση της επικοινωνίας με το νοσηλευτήριο στο οποίο ζητείται η μετακίνηση, προκειμένου να επιβεβαιώνεται η διαθεσιμότητα κλίνης.

Ο ΟΑΥ εξετάζει κατά πόσο πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και ενημερώνει τον θεράποντα γιατρό για την απόφασή του μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Πώς συνεχίζεται η αποκατάσταση

Εφόσον εγκριθεί η μετακίνηση, ο θεράπων γιατρός συνεννοείται με το νοσηλευτήριο υποδοχής και προχωρεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διακομιδή του ασθενούς, περιλαμβανομένης της έκδοσης νέου παραπεμπτικού ενδονοσοκομειακής περίθαλψης για υπηρεσίες ιατρικής αποκατάστασης.

Ο ασθενής συνεχίζει στο νέο νοσηλευτήριο την ήδη εγκεκριμένη περίοδο παράτασης της αποκατάστασής του.

Το αρχικό νοσηλευτήριο οφείλει να διαβιβάσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την κλινική και λειτουργική κατάσταση του ασθενούς, την πορεία της αποκατάστασής του και το ισχύον θεραπευτικό πλάνο.

Μετά τη μετακίνηση, το νοσηλευτήριο υποδοχής αναλαμβάνει την παρακολούθηση του δικαιούχου και την υποβολή των επόμενων εκθέσεων προόδου και αξιολόγησης της λειτουργικής του κατάστασης.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να διασφαλιστεί η συνέχεια της φροντίδας, παρά την αλλαγή νοσηλευτηρίου.

Τι πρέπει να γνωρίζουν τα νοσηλευτήρια

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει και ειδικές οδηγίες για τη διοικητική διαχείριση και την υποβολή απαιτήσεων αποζημίωσης.

Το αρχικό νοσηλευτήριο καταχωρίζει την ολοκλήρωση της θεραπείας με κανονικό εξιτήριο, δηλώνοντας ως τύπο εξιτηρίου τη «Μεταφορά σε Κέντρο Αποκατάστασης».

Το νοσηλευτήριο υποδοχής καταχωρίζει αντίστοιχα ως τύπο εισαγωγής τη «Μεταφορά από Κέντρο Αποκατάστασης».

Ο ΟΑΥ προειδοποιεί ότι αιτήματα μετακίνησης τα οποία περιλαμβάνουν ελλιπείς πληροφορίες δεν θα αξιολογούνται και θα απορρίπτονται.

Ο νέος μηχανισμός τίθεται σε εφαρμογή στις 30 Νοεμβρίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών να συνεχίζουν την αποκατάστασή τους πλησιέστερα στον τόπο διαμονής τους, εφόσον πληρούνται οι καθορισμένες προϋποθέσεις.