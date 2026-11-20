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Έργα σε εννέα σχολικές μονάδες της Κύπρου, συνολικής δαπάνης €108,7 εκατομμυρίων, βρίσκονται σε εξέλιξη σε τέσσερις επαρχίες. Την ίδια στιγμή υποδέχονται μαθητές και παραδίδονται μαθήματα σε 470 προκατασκευασμένες αίθουσες.

Πρόκειται για στοιχεία που περιλαμβάνονται σε απάντηση του Υπουργείου Παιδείας σε ερώτημα του βουλευτή Πάφου Δημήτρη Μπάρου, σχετικά με την κατάσταση και τα προβλήματα των σχολικών υποδομών, τις ανάγκες αναβάθμισης, την εγκατάσταση κλιματιστικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, βρίσκονται σε εξέλιξη εννέα μεγάλα έργα ανέγερσης, αντικατάστασης, επέκτασης, αντισεισμικής και ενεργειακής αναβάθμισης, συντήρησης και βελτίωσης των σχολικών κτηρίων. Η συνολική δαπάνη ξεπερνά τα €108,7 εκατ. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και υλοποιούνται σε σχολικές μονάδες σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.

Πιο συγκεκριμένα αυτή την περίοδο υλοποιούνται Έργα όπως:

Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς, Λευκωσία: Αντικατάσταση και ανέγερση, συνολικής

δαπάνης €7.278.040 συμπ. ΦΠΑ

Δημοτικό Σχολείο Ψιμολόφου, Λευκωσία: Επεκτάσεις και βελτιώσεις, συνολικής

δαπάνης €4.420.000 συμπ. ΦΠΑ

Ανέγερση νέας Τεχνικής Σχολής Λεμεσού και παραρτήματος Παιδαγωγικού

Ινστιτούτου Λεμεσού, συνολικής δαπάνης €33.725.000 συμπ. ΦΠΑ

Δημοτικού Σχολείου ΙΖ, Λεμεσός: Αντικατάσταση και ανέγερση και ανέγερση

νέου Δημόσιου Νηπιαγωγείου, συνολικής δαπάνης €6.426.000 συμπ. ΦΠΑ

Β’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού: Επέκταση – αντισεισμική αναβάθμιση – γενική

βελτίωση, συνολικής δαπάνης €6.497.361 συμπ. ΦΠΑ

Ανέγερση νέας Τεχνικής Σχολής Πράσινων Επαγγελμάτων Αγίου Λαζάρου

Αραδίππου-Λάρνακας, συνολικής δαπάνης €36.506.820 συμπ. ΦΠΑ

Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο, Λάρνακα: Αντισεισμική αναβάθμιση και γενική βελτίωση,

συνολικής δαπάνης €5.109.857 συμπ. ΦΠΑ

➢ Γυμνάσιο Δροσιάς, Λάρνακα: Αντισεισμική αναβάθμιση, συνολικής δαπάνης

€4.094.110 συμπ. ΦΠΑ

➢ Α’ Δημοτικό Σχολείο Χλώρακας, Πάφος: Επέκταση και γενική βελτίωση,

συνολικής δαπάνης €4.698.120 συμπ. ΦΠΑ.

Σε σχέση με τα κλιματιστικά, αναφέρεται πως «το πλάνο του υπουργείου Παιδείας υλοποιείται σταδιακά, με κάθε περίπτωση να αξιολογείται σε τεχνικό επίπεδο και να προωθείται από τις Σχολικές Εφορείες κατά τρόπο που να διασφαλίζει τόσο την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών, όσο και την πλήρη τήρηση των προβλεπόμενων προτύπων ασφάλειας».

Όλα τα έργα που χρήζουν εργασιών άμεσης επέκτασης, συντήρησης και βελτίωσης έχουν προτεραιοποιηθεί και συμπεριληφθεί στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο (ΜΔΠ) 2027-2029 του ΥΠΑΝ. Επιπρόσθετα στο ΜΔΠ 2027-2029 έχουν συμπεριληφθεί Έργα ανέγερσης νέων Δημόσιων Σχολικών Μονάδων για κάλυψη στεγαστικών αναγκών.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα προγραμματίζεται η έναρξη των πιο κάτω έργων:

Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως, Λευκωσία: Γενική αναβάθμιση κτηρίων, επεκτάσεις, διαμορφώσεις.

Στ΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού: Ανέγερση και επέκταση και γενική βελτίωση.

Δημόσιο Νηπιαγωγείο Μανδριών: Ανέγερση.

470 προκατασκευασμένες αίθουσες

Η χρήση προκατασκευασμένων αιθουσών αποτελεί πάγια πρακτική του Υπουργείου, αναφέρει η απάντησή του, «η οποία εφαρμόζεται διαχρονικά όπου απαιτείται, ως προσωρινή λύση για την κάλυψη άμεσων στεγαστικών αναγκών. Στην παρούσα φάση έχουν τοποθετηθεί 470 προκατασκευασμένες αίθουσες παγκύπρια στα δημόσια σχολεία, οι οποίες πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργικότητας».