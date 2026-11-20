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Σε κάθειρξη δέκα ετών σε σωφρονιστική αποικία αυστηρού καθεστώτος καταδικάστηκε ο πρώην πρώτος αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Ρωσίας και επί δεκαετίες στενός συνεργάτης του Σεργκέι Σοϊγκού, Ρουσλάν Τσαλίκοφ, για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, ξέπλυμα παράνομων εσόδων και δωροληψία, σε μία ακόμη υπόθεση διαφθοράς που προκαλέσει «πονοκέφαλο» στην ηγεσία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Η απόφαση εκδόθηκε την Πέμπτη από το δικαστήριο Ζαμοσκβορέτσκι της Μόσχας, το οποίο επέβαλε στον 70χρονο πρώην αξιωματούχο πρόστιμο 500 εκατομμυρίων ρουβλίων, περίπου 6,1 εκατ. δολαρίων, ενώ τον υποχρέωσε να καταβάλει στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας αποζημίωση ύψους 6,58 δισεκατομμυρίων ρουβλίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, το δικαστήριο αποφάσισε επίσης την αφαίρεση των κρατικών παρασήμων και διακρίσεων του Τσαλίκοφ, ενώ του απαγόρευσε να αναλάβει οποιαδήποτε θέση στη δημόσια διοίκηση για 15 χρόνια μετά την αποφυλάκισή του.

Ο πρώην υφυπουργός, ο οποίος παρέμενε σε κατ’ οίκον περιορισμό κατά την προδικαστική περίοδο, συνελήφθη μέσα στη δικαστική αίθουσα αμέσως μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας. Οι δικηγόροι του ανακοίνωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση, επιμένοντας στην αθωότητά του.

Το σκάνδαλο με τις στρατιωτικές στολές και τις υπερτιμολογήσεις έως 40%

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκε ένα εκτεταμένο σύστημα υπεξαίρεσης χρημάτων από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Άμυνας, μέσω συμβάσεων για την προμήθεια στρατιωτικού ρουχισμού και στολών.

Σύμφωνα με την έρευνα των ρωσικών Αρχών, το σύστημα λειτουργούσε την περίοδο 2017-2024 και συνδεόταν με κρατικές συμβάσεις προμηθειών που πραγματοποιούνταν μέσω της εταιρείας Voentorg, η οποία προμήθευε τον ρωσικό στρατό.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, στο πλαίσιο 12 κρατικών συμβάσεων, οι τιμές των στρατιωτικών ειδών ένδυσης είχαν διογκωθεί κατά 30% έως 40%, προκαλώντας τεράστια οικονομική ζημία στο ρωσικό Δημόσιο. Οι προμήθειες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στρατιωτικές στολές και άλλα είδη ρουχισμού που προορίζονταν για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η περίοδος που εξετάστηκε από τις δικαστικές Αρχές καλύπτει τόσο τα χρόνια πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία όσο και την περίοδο μετά τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η Μόσχα αύξησε σημαντικά τις στρατιωτικές της δαπάνες και τις ανάγκες εφοδιασμού των ενόπλων δυνάμεων.

Η συνολική ζημία από τις επίμαχες συμβάσεις υπολογίστηκε σε περίπου 6,58 δισεκατομμύρια ρούβλια, ποσό που το δικαστήριο διέταξε να επιστραφεί στο υπουργείο Άμυνας.

Απορρίφθηκε η κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης

Παρά τη βαριά καταδικαστική απόφαση, το δικαστήριο απάλλαξε τον Τσαλίκοφ από μία από τις σοβαρότερες κατηγορίες που αντιμετώπιζε. Συγκεκριμένα, έκρινε ότι δεν στοιχειοθετούνταν το αδίκημα της οργάνωσης εγκληματικής ομάδας μέσω κατάχρησης της υπηρεσιακής του θέσης.

Ωστόσο, τον έκρινε ένοχο για 12 επιμέρους πράξεις υπεξαίρεσης, για ξέπλυμα παράνομων εσόδων και για δύο περιπτώσεις δωροληψίας.

Η εισαγγελία είχε ζητήσει την επιβολή ποινής κάθειρξης 18 ετών, καθώς και χρηματικού προστίμου και αφαίρεσης των κρατικών διακρίσεών του.

Η δίκη είχε ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώθηκε έπειτα από 30 συνεδριάσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν όλες κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το TASS.

Η υπεράσπιση είχε ζητήσει την πλήρη αθώωση του πρώην αξιωματούχου.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση της απόφασης, ο Τσαλίκοφ αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια και αμφισβήτησε ευθέως τη σκοπιμότητα της τιμωρίας του. «Τιμωρία υπάρχει όταν υπάρχει κάτι για το οποίο πρέπει να τιμωρηθεί κάποιος. Και όταν δεν υπάρχει, πώς ονομάζεται αυτό;», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατασχέσεις εκατομμυρίων, Porsche και πολυτελή ακίνητα

Πέρα από τη δεκαετή ποινή κάθειρξης και τις χρηματικές κυρώσεις, το δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τις παράνομες δραστηριότητες για τις οποίες καταδικάστηκε.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 50 εκατομμύρια ρούβλια, περίπου 610.000 δολάρια, τα οποία θεωρήθηκαν προϊόν δωροδοκίας, καθώς και ποσό αντίστοιχο της αξίας ενός πολυτελούς αυτοκινήτου Porsche Macan. Στην απόφαση περιλαμβάνονται επίσης ένα σετ επίπλων και μία μοτοσικλέτα.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες κατασχέσεις αποτελούν μόνο ένα μέρος των περιουσιακών στοιχείων που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των δικαστικών διαδικασιών εναντίον του πρώην υφυπουργού και προσώπων του περιβάλλοντός του.

Τον Μάιο, το δικαστήριο Νικουλίνσκι της Μόσχας είχε κάνει δεκτή ξεχωριστή προσφυγή της εισαγγελίας για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας περίπου 5,5 δισεκατομμυρίων ρουβλίων, δηλαδή 67 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η διαδικασία αφορούσε τον Τσαλίκοφ, μέλη της οικογένειάς του, καθώς και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνδέονταν μαζί του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Deutsche Welle, μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονταν επαγγελματικοί χώροι σε επιχειρηματικό κέντρο της Μόσχας, ακίνητα στις ακριβές συνοικίες Χαμόβνικι και Μεστσάνσκι, καθώς και εκτάσεις γης στην περιοχή Ντομοντέντοβο, έξω από τη ρωσική πρωτεύουσα.

Οι δικαστικές διαδικασίες κάλυπταν επίσης ακίνητα στη Βόρεια Οσετία, πολυτελή οχήματα και χρηματικά ποσά.

Ο άνθρωπος που ακολούθησε τον Σοϊγκού επί δεκαετίες

Ο Ρουσλάν Τσαλίκοφ υπήρξε ένας από τους πλέον έμπιστους συνεργάτες του Σεργκέι Σοϊγκού, με τη μεταξύ τους επαγγελματική σχέση να εκτείνεται σε διάστημα αρκετών δεκαετιών.

Αρχικά εργάστηκε υπό τον Σοϊγκού στο ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων, ενώ στη συνέχεια τον ακολούθησε στην περιφερειακή διοίκηση της Μόσχας.

Όταν ο Σοϊγκού ανέλαβε το υπουργείο Άμυνας το 2012, ο Τσαλίκοφ εντάχθηκε επίσης στην ηγεσία του υπουργείου.

Τον Δεκέμβριο του 2015 προήχθη στη θέση του πρώτου αναπληρωτή υπουργού Άμυνας, την οποία διατήρησε έως τον Ιούνιο του 2024.

Η αποχώρησή του σηματοδότησε το τέλος μιας περίπου δωδεκαετούς παρουσίας στην ανώτατη διοίκηση του υπουργείου Άμυνας.

Και δεύτερος πρώην υφυπουργός του Σοϊγκού στη φυλακή

Η υπόθεση Τσαλίκοφ δεν είναι η μοναδική που αφορά υψηλόβαθμα στελέχη της προηγούμενης ηγεσίας του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Τον Απρίλιο του 2024 είχε συλληφθεί για υποψίες δωροδοκίας ένας ακόμη πρώην αναπληρωτής υπουργός του Σοϊγκού, ο Τιμούρ Ιβανόφ, ο οποίος ήταν αρμόδιος για στρατιωτικά κατασκευαστικά έργα.

Ο Ιβανόφ είχε αναλάβει, μεταξύ άλλων, την εποπτεία έργων ανοικοδόμησης στην κατεχόμενη Μαριούπολη, την ουκρανική πόλη που υπέστη εκτεταμένες καταστροφές από τις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Τον Ιούλιο του 2025 καταδικάστηκε σε κάθειρξη 13 ετών και πρόστιμο 100 εκατομμυρίων ρουβλίων, περίπου 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, σε ξεχωριστή υπόθεση υπεξαίρεσης.

Η συγκεκριμένη καταδίκη συνδεόταν με χρήματα που είχαν υπεξαιρεθεί από την τράπεζα Intercommerz της Μόσχας, καθώς και με κεφάλαια που προορίζονταν για την προμήθεια δύο επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων για την κατεχόμενη Κριμαία.

protothema.gr