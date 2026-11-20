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Νέο πακέτο μέτρων για την ανακούφιση των πολιτών από την ακρίβεια ενόψει των Χριστουγέννων θα ανακοινώσει την ερχόμενη εβδομάδα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε δηλώσεις του στην Τάλα της Πάφου, ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ήδη λάβει ορισμένες αποφάσεις και χαρακτήρισε το πακέτο «σημαντικό».

Ερωτηθείς για το κάλεσμά του προς τις εταιρείες καυσίμων, ο Πρόεδρος είπε ότι χαιρέτισε την απόφαση της εταιρείας και ότι θα χαιρέτιζε ανάλογες αποφάσεις από άλλες εταιρείες. Ανέφερε ότι αντίστοιχες κινήσεις έχουν κάνει η πρωθυπουργός της Ιταλίας και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, παράλληλα με τα μέτρα των κυβερνήσεών τους. Πρόσθεσε ότι σε ορισμένα ζητήματα η ευρωπαϊκή νομοθεσία περιορίζει τα περιθώρια κρατικής παρέμβασης.

Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε την Πέμπτη στο Προεδρικό για την πορεία των μέτρων που είχε εξαγγείλει για την περιοχή του Πύργου Τηλλυρίας. Χαρακτήρισε τον Πύργο «την πρώτη πράσινη κοινότητα», έκανε λόγο για σημαντική κυβερνητική επένδυση και είπε ότι η υλοποίηση των εξαγγελιών βρίσκεται σε καλό στάδιο. Ανέφερε επίσης ότι θα επισκεφθεί ξανά την κοινότητα.

Στη συνάντηση, ο πρόεδρος του συμπλέγματος και οι πρόεδροι των άλλων κοινοτήτων έθεσαν πρόσθετα ζητήματα. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε άμεσα σε ορισμένα από αυτά, ενώ τα υπόλοιπα εξετάζονται.