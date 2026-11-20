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Η κλήρωση για την προημιτελική φάση του Nations League 2026/27 πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (20/11) στη Νιόν της Ελβετίας, με τις οκτώ ομάδες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στη συγκεκριμένη φάση να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία, οι οποίες θα συναντηθούν ξανά μετά την αναμέτρησή τους στα ημιτελικά του Μουντιάλ, όπου η «ρόχα» επικράτησε με 2-0 και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό.

Από τα υπόλοιπα ζευγάρια ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Νορβηγίας με την Αγγλία, σε ένα ακόμη ζευγάρι που αποτελεί επανάληψη προημιτελικού Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και το Βέλγιο τη Γερμανία.

Οι πρώτοι αγώνες των προημιτελικών της League A θα διεξαχθούν από τις 25 έως τις 27 Μαρτίου 2027 και οι επαναληπτικοί από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου. Το Final Four, μέσα από το οποίο θα αναδειχθεί ο νικητής της διοργάνωσης, είναι προγραμματισμένο για το διάστημα 9-13 Ιουνίου 2027. Οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 9 και 10 Ιουνίου, ενώ ο μικρός και ο μεγάλος τελικός είναι ορισμένοι για τις 13 Ιουνίου.

Εθνική Κύπρου: Με τη Βόρεια Μακεδονία στα πλέι οφ ανόδου του Nations League

Η κλήρωση έβγαλε αντίπαλο και για την Εθνική Κύπρου, η οποία θα αντιμετωπίσει τη Βόρεια Μακεδονία στα πλέι οφ ανόδου στη Β’ Κατηγορία του Nations League. Με βάση τις διαθέσιμες επιλογές, η κλήρωση θεωρείται ευνοϊκή για την ομάδα του Απόστολου Μάντζιου, καθώς απέφυγε τις Ρουμανία, Γεωργία και Ισραήλ.

Οι αναμετρήσεις θα είναι διπλές και θα διεξαχθούν επίσης στο διάστημα 25-30 Μαρτίου 2027, με την Εθνική Κύπρου να δίνει τον πρώτο αγώνα στην έδρα της και τη ρεβάνς εκτός έδρας.

Στη διαδικασία της κλήρωσης εκπροσώπησαν την Κύπρο ο αντιπρόεδρος της ΚΟΠ, Φώτης Φωτίου, και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Απόστολος Μάντζιος.

Τα υπόλοιπα ζευγάρια των πλέι οφ ανόδου είναι Εσθονία – Ρουμανία, Νησιά Φερόε – Γεωργία και Λευκορωσία – Ισραήλ.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών της League A:

Ισπανία – Γαλλία

Νορβηγία – Αγγλία

Ολλανδία – Πορτογαλία

Βέλγιο – Γερμανία

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά:

Νικητής Ολλανδία – Πορτογαλία με νικητή Ισπανία – Γαλλία.

Νικητής Βέλγιο – Γερμανία με νικητή Νορβηγία – Αγγλία.

Τα ζευγάρια των πλέι οφ ανόδου στη Β’ Κατηγορία:

Κύπρος – Βόρεια Μακεδονία

Εσθονία – Ρουμανία

Νησιά Φερόε – Γεωργία

Λευκορωσία – Ισραήλ.

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