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Στις δύσκολες στιγμές που βίωσε κατά τη διάρκεια της καριέρας του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Manchester United) αναφέρθηκε ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Γουέιν Ρούνεϊ (Wayne Rooney), αποκαλύπτοντας ότι είχε φτάσει στο σημείο να σκέφτεται την αυτοκτονία.

Μιλώντας στο podcast Life at the Midpoint, ο 41χρονος περιέγραψε την προβληματική σχέση του με το αλκοόλ, τις περιόδους απομόνωσης και την απόφασή του να αναζητήσει ψυχοθεραπευτική βοήθεια, παρότι αγωνιστικά βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του.

Ο πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας πήρε μεταγραφή στη Γιουνάιτεντ από την Έβερτον το 2004 και εξελίχθηκε στον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου, με 253 γκολ σε 559 συμμετοχές.

Ωστόσο, μιλώντας στην Γκάμπι Λόγκαν στο podcast Life at the Midpoint, ο Ρούνεϊ περιέγραψε αναλυτικά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε εκτός γηπέδου, την περίοδο που ο μεγαλύτερος γιος του, Κάι -ο οποίος είναι πλέον 17 ετών- ήταν μωρό.

«Όταν έπινα, κλειδωνόμουν στο σπίτι μου για δύο μέρες και απλώς έπινα», είπε ο Ρούνεϊ, όταν ρωτήθηκε για το πιο σκοτεινό σημείο της ζωής του.

«Αυτό συνέβαινε πιθανότατα στην καλύτερη περίοδο της καριέρας μου αγωνιστικά».

Η απομόνωση και η απόφαση να ζητήσει βοήθεια

Ο 41χρονος συνέχισε εξηγώντας πώς «δυσκολευόταν να τα διαχειριστεί όλα» και ότι, αφού άνοιξε την καρδιά του στη σύζυγό του, Κολίν, και στη μητέρα του, κατάλαβε πως «χρειαζόταν βοήθεια για να το ξεπεράσει».

«Μπορώ να κοιτάξω πίσω και να πω ότι ήμουν εγωιστής, αλλά ήξερα ότι περνούσα κάτι το οποίο πάλευα πραγματικά να διαχειριστώ», πρόσθεσε.

«Δεν ήθελα να με βλέπει ο Κάι σε αυτή την κατάσταση, γι’ αυτό και κρυβόμουν.

»Έφτασα σε ένα σημείο όπου σκέφτεσαι την αυτοκτονία. Απλώς δεν ήθελα να βρίσκομαι γύρω από κανέναν. Δεν ήθελα να βλέπω κόσμο στους δρόμους. Δεν ήθελα να μπαίνω σε καταστήματα.

»Ήμουν πάντα άνετος μέσα σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, αλλά με οτιδήποτε άλλο δυσκολευόμουν πραγματικά».

Ο Ρούνεϊ, ο οποίος σημείωσε 53 γκολ σε 120 συμμετοχές με την εθνική Αγγλίας, αναδείχθηκε πρόσφατα σχολιαστής της χρονιάς στα βραβεία Broadcast Sport Awards και αυτή την περίοδο συμμετέχει στο τηλεοπτικό ριάλιτι I’m a Celebrity… Get Me Out of Here.

Βοήθησε τη Γιουνάιτεντ να κατακτήσει πέντε τίτλους Premier League, το Champions League, το Europa League, το Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup) και τρία Λιγκ Καπ (EFL Cups), προτού αποχωρήσει για να επιστρέψει στα «Ζαχαρωτά» (Έβερτον) το 2017.

Όμως ο πρώην επιθετικός ανέφερε ότι έμαθε να κρύβει τα συναισθήματά του στις πιο δύσκολες στιγμές του.

«Δεν θέλεις να δείξεις καμία αδυναμία, οπότε προσπαθείς να τη μασκαρέψεις», πρόσθεσε ο Ρούνεϊ.

«Παρόλο που ήξερα σε τι θέση βρισκόμουν, ήταν δύσκολο να παραδεχτώ πραγματικά ότι βρισκόμουν σε αυτή τη θέση, επειδή ένιωθες κατά κάποιον τρόπο λιγότερο άντρας αν το έκανες αυτό.

»Μιλούσα με έναν ψυχοθεραπευτή για να προσπαθήσω να καταλάβω τι μου συνέβαινε, γιατί όταν κοιτάζω πίσω βρισκόμουν πιθανότατα στο απόγειο της καριέρας μου, είχα μόλις αποκτήσει έναν μικρό γιο, είχα μόλις παντρευτεί.

»Θα έπρεπε να είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου και δεν ήταν.

»Ήταν πιθανότατα το χαμηλότερο σημείο μου εξαιτίας των εγωιστικών πράξεων στις οποίες προέβαινα.

»Η Κολίν με βοήθησε αφάνταστα. Θα μπορούσε να είχε φύγει, τόσο άσχημη ήταν η κατάσταση, αλλά έμεινε δίπλα μου και με βοήθησε να το ξεπεράσω».

Πηγή: skai.gr