Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Άρχισαν τα όργανα με τα πιστοποιητικά μίσθωσης τουρκοκυπριακών ακινήτων. Εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εκποίηση ακινήτων άρχισαν να βάζουν χέρι και σε σπίτια προσφύγων τα οποία βρίσκονται κτισμένα σε τουρκοκυπριακή γη και κατ’ επέκταση στα πιστοποιητικά μίσθωσης της γης.

Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων θεωρεί πρωτοφανές το γεγονός και σήμερα έχει εγγραφεί θέμα προς συζήτηση. Όπως είναι γνωστό, οι τουρκοκυπριακές περιουσίες δεν μπορούν να πουληθούν αλλά υπάρχουν οικίες οι οποίες έχουν ανεγερθεί σε τουρκοκυπριακή γη και το κράτος παραχώρησε πιστοποιητικά μίσθωσης τα οποία οι δικαιούχοι πρόσφυγες μπορούν να υποθηκεύσουν προκειμένου να συνάψουν δάνεια. Όταν το δάνειο καταστεί μη εξυπηρετούμενο, η γη δεν μπορεί να εκποιηθεί (επειδή είναι τουρκοκυπριακή) αλλά δρομολογείται διαδικασία εκποίησης του ακινήτου το οποίο έκτισε ο πρόσφυγας και μαζί με το ακίνητο πάει πακέτο και το πιστοποιητικό μίσθωσης.

Όπως ελέχθη ενώπιον της Επιτροπής Προσφύγων, τα σπίτια των οποίων τα δάνεια δεν εξυπηρετούνται βγαίνουν σε πλειστηριασμό, και τίθεται όρος ότι αυτός στον οποίο θα καταλήξει η οικία, πρέπει να είναι επίσης πρόσφυγας. Σύμφωνα με όσα έχουν λεχθεί, με τον τρόπο αυτό στην όλη διαδικασία εκποίησης δεν εμπλέκονται οι τράπεζες.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών κ. Έλενα Καρεκλά, ερωτηθείσα σχετικά, ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους της ΚΕΔΙΠΕΣ και το υπουργείο έθεσε προϋπόθεση ότι ο νέος κάτοχος του πιστοποιητικού μίσθωσης πρέπει να είναι πρόσφυγας. Η κ. Καρεκλά απαντώντας σε σχετικά σχόλια παρατήρησε, πως ένας λόγος που οδήγησε στην απόφαση για έκδοση πιστοποιητικών μίσθωσης, ήταν και η προοπτική να υποθηκευτούν για σκοπούς σύναψης δανείων, όπως συμβαίνει και με τους υπόλοιπους πρόσφυγες οι οποίοι κατέχουν τίτλο ιδιοκτησίας στους προσφυγικούς συνοικισμούς, αυτοστεγάσεις κοκ.

Τόσο ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νίκος Κέττηρος όσο και οι βουλευτές τάχθηκαν εναντίον της δυνατότητας εκποίησης του πιστοποιητικού μίσθωσης. Υπέδειξαν δε, πως το κοινοβούλιο δεν ενέκρινε οποιαδήποτε νομοθεσία η οποία προνοεί εκποίηση των πιστοποιητικών μίσθωσης.

Η κ. Καρεκλά υπέδειξε πως αν τα πιστοποιητικά μίσθωσης δεν μπορούν να υποθηκεύονται είναι ωσάν να τους λέμε πως ουδεμία αξία έχουν.

Ενώπιον της Επιτροπής ετέθη επιστολή γυναίκας πρόσφυγα, η οποία αναφέρει πως πληροφορήθηκε ότι υποθηκεύθηκε προσφυγική κατοικία της με το πιστοποιητικό μίσθωσης.

Η πρόσφυγας ζητά παρέμβαση της Επιτροπής Προσφύγων όχι μόνο για τη διαδικασία εκποίησης της κύριας κατοικίας της αλλά και για το γεγονός ότι καλείται να καταβάλει άλλες €60.000 για τουρκοκυπριακή περιουσία την οποία διαχειρίζεται το κράτος, ως κηδεμόνας.