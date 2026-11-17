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Τελευταία προθεσμία μέχρι το τέλος Ιουνίου 2027 προτείνει το Υφυπουργείο Τουρισμού για την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστοποιητικών αδειοδότησης των ξενοδοχειακών μονάδων στην Κύπρο, προειδοποιώντας ότι όσες επιχειρήσεις δεν συμμορφωθούν θα καταγγελθούν τον Ιούλιο. Ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, ξεκαθάρισε ενώπιον της Βουλής ότι δεν υπάρχει πρόθεση παραχώρησης νέας χρονικής παράτασης, εκτός εάν προκύψουν σοβαρές αδυναμίες στις διαδικασίες αδειοδότησης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ζητηθεί ακόμη και διάταγμα αναστολής λειτουργίας.

Η πρόταση παρουσιάστηκε την Τρίτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και υιοθετείται στην πρόταση νόμου που κατέθεσαν οι βουλευτές Νίκος Γεωργίου του ΔΗΣΥ, Χρύσης Παντελίδης του ΔΗΚΟ και Λίνος Παπαγιάννης του ΕΛΑΜ.

Η νομοθετική πρωτοβουλία αφορά την επέκταση της μεταβατικής περιόδου λειτουργίας ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες άδειες, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας.

Κουμής: Όσοι δεν συμμορφωθούν θα καταγγελθούν τον Ιούλιο

Ο Κώστας Κουμής ξεκαθάρισε, τόσο κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής όσο και σε δηλώσεις του μετά, ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Δεν έχουμε πρόθεση να καταθέσουμε μελλοντικά νέα χρονική παράταση, εκτός εάν παρουσιαστούν σοβαρές αδυναμίες στις διαδικασίες αδειοδότησης», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι ακόμη και σε μια τέτοια περίπτωση η επόμενη ρύθμιση θα είναι πολύ αυστηρότερη.

Ο Υφυπουργός προειδοποίησε ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες που δεν θα καταθέσουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά μέχρι τον Ιούνιο του 2027 θα καταγγελθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη θέση έχει ήδη κοινοποιηθεί στους συνδέσμους ξενοδόχων, οι οποίοι δεν εξέφρασαν διαφωνία.

«Αν εξαναγκαστούμε να καταθέσουμε νέο νομοσχέδιο, πάλι δεν θα επιστρέψουμε πίσω να καλύψουμε τη μη κατοχή συγκεκριμένων πιστοποιητικών», τόνισε.

Σε διευκρινιστική ερώτηση, ο κ. Κουμής ανέφερε ότι, ανάλογα με την περίπτωση, ενδέχεται να ζητηθεί η έκδοση διατάγματος αναστολής λειτουργίας ξενοδοχειακής μονάδας.

Μόλις το 25,62% των ξενοδοχείων διαθέτει άδεια

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υφυπουργός Τουρισμού για την κατάσταση αδειοδότησης των ξενοδοχειακών μονάδων.

Σύμφωνα με τον κ. Κουμή, μόλις το 25,62% των ξενοδοχείων της Κύπρου είναι σήμερα αδειοδοτημένο, έναντι ποσοστού 6% που καταγραφόταν τον Μάρτιο του 2023.

Ο Υφυπουργός αναγνώρισε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι το ζήτημα παραμένει άλυτο εδώ και περίπου δύο δεκαετίες.

Όπως εξήγησε, το πρόβλημα εντάθηκε από το 2013 και μετά, όταν πραγματοποιήθηκαν μαζικές ανακαινίσεις και επεκτάσεις ξενοδοχειακών μονάδων, αξιοποιώντας τα πολεοδομικά κίνητρα που είχε παραχωρήσει η κυβέρνηση Αναστασιάδη τον Μάιο εκείνης της χρονιάς.

Ο κ. Κουμής χαρακτήρισε ορθή την τότε απόφαση για παραχώρηση των κινήτρων, σημειώνοντας ωστόσο ότι η μεγάλη έκταση των ανακαινίσεων και επεκτάσεων ανέδειξε αδυναμίες της δημόσιας υπηρεσίας να ανταποκριθεί στον αυξημένο όγκο εργασίας.

Η βελτίωση του ποσοστού αδειοδοτημένων μονάδων τα τελευταία χρόνια δείχνει, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, ότι έγιναν βήματα προόδου, χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί η αναγκαία συμμόρφωση.

Συμφωνούν οι τουριστικοί φορείς – Προϋποθέσεις από το ΕΤΕΚ

Την πρόταση του Υφυπουργείου Τουρισμού υποστήριξαν οι τουριστικοί φορείς ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ και ACTTA.

Σύμφωνη γνώμη εξέφρασαν επίσης η Νομική Υπηρεσία, το Τμήμα Πολεοδομίας, οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης, η Ένωση Δήμων, η Ένωση Κοινοτήτων και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) συμφώνησε υπό προϋποθέσεις, με εκπρόσωπό του να υπογραμμίζει την ανάγκη πραγματοποίησης οπτικού ελέγχου των κτιρίων.

Η συγκεκριμένη προϋπόθεση τέθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης για τις απαιτήσεις ασφάλειας και την εφαρμογή της μεταβατικής περιόδου.

Γεωργίου: «Βόμβα έτοιμη να εκραγεί» η αδειοδότηση

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, χαιρέτισε την εισήγηση του Υφυπουργού και τα νέα χρονοδιαγράμματα.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι, εφόσον εγκριθούν, θα προσφέρουν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μια τελευταία ευκαιρία συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.

Ο κ. Γεωργίου χαρακτήρισε την κατάσταση στην αδειοδότηση των ξενοδοχείων «βόμβα που είναι έτοιμη να εκραγεί», επισημαίνοντας ότι οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες και ευθύνες ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμόρφωση.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι πρόκειται για την τελευταία προσπάθεια διευθέτησης του ζητήματος και ότι δεν θα υπάρξει νέα νομοθετική πρωτοβουλία για παράταση.

Παντελίδης: Ο χρόνος τελειώνει για τους ξενοδόχους

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, ανέφερε ότι η πρόταση του Υφυπουργού δημιουργεί την υποχρέωση να αναμείνουν την εφαρμογή της νομοθεσίας, αντί να προχωρήσουν σε νέες ενέργειες.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, τόνισε ότι το μήνυμα της Βουλής και του Υφυπουργείου Τουρισμού προς τις ξενοδοχειακές μονάδες είναι σαφές: «Ο χρόνος τελειώνει».

Όπως σημείωσε, οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν άμεσα όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε να επιταχυνθεί η εξέταση των αιτήσεων και η διαδικασία αδειοδότησης.

«Δεν δικαιολογείται ξενοδοχειακή μονάδα μετά από τόσα χρόνια να μην έχει μπει στη διαδικασία εξασφάλισης των αδειών που πρέπει να εξασφαλίσει», ανέφερε.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ και εκ των εισηγητών της πρότασης νόμου, Λίνος Παπαγιάννης, χαιρέτισε επίσης την πρωτοβουλία του Υφυπουργείου, τονίζοντας ότι ζητούμενο είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να διασφαλιστεί η τήρηση της νομοθεσίας.

Χαραλαμπίδου: Η ευθύνη θα βαραίνει το Υφυπουργείο

Επιφυλάξεις για την παραχώρηση ακόμη μίας παράτασης εξέφρασε η βουλευτής του κινήματος ΑΛΜΑ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ακόμη μία χρονική επέκταση, προειδοποιώντας ότι εάν σημειωθεί οποιοδήποτε περιστατικό στο μεσοδιάστημα, η ευθύνη θα βαραίνει το Υφυπουργείο Τουρισμού και όχι τη Βουλή.

Η κ. Χαραλαμπίδου υπενθύμισε ότι κατά την προηγούμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας είχε δεσμευθεί να υπερψηφίσει την παράταση, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι θα πρέπει να είναι η τελευταία.

«Αυτή τη φορά θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις προειδοποιήσεις και της Βουλής και άλλων εμπλεκομένων γιατί περαιτέρω παράταση δεν θα ξαναδοθεί», ανέφερε.

Χαρακτήρισε επίσης ουσιαστικές τις εισηγήσεις του ΕΤΕΚ, σημειώνοντας ότι πρέπει να δοθεί τέλος στην αυθαιρεσία.

Λαούρης: Πρόθεση καταψήφισης μετά από πέντε παρατάσεις

Την πρόθεσή του να καταψηφίσει την πρόταση νόμου εξέφρασε ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννης Λαούρης.

Ο κ. Λαούρης διερωτήθηκε γιατί, παρά τις πέντε παρατάσεις που έχουν ήδη δοθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν τόσες ξενοδοχειακές μονάδες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες νομιμοποίησής τους.

Παράλληλα, ζήτησε να αποσαφηνιστούν οι ποινές που θα επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ζήτησε διευκρινίσεις για τις διαδικασίες καταγγελίας των παραβατών, καθώς και για τις συνέπειες που θα έχουν οι σχετικές καταγγελίες.

Η πρόταση νόμου αναμένεται να αποτελέσει το πλαίσιο της τελευταίας μεταβατικής περιόδου για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες αδειοδότησης, με καταληκτικό ορίζοντα τον Ιούνιο του 2027, εφόσον εγκριθεί από τη Βουλή.

ΚΥΠΕ