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Η Ελλάδα αναμένεται να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2026, σύμφωνα με τον Επίτροπο Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις (Valdis Dombrovskis). Παρουσιάζοντας την Τρίτη τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Επίτροπος επισήμανε ότι το ελληνικό χρέος ακολουθεί ταχεία καθοδική πορεία, χάρη στη διατήρηση υψηλών δημοσιονομικών πλεονασμάτων, ενώ η οικονομία της χώρας αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ο κ. Ντομπρόβσκις υπογράμμισε ότι, παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση, το ελληνικό δημόσιο χρέος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθιστώντας απαραίτητη τη συνέχιση της δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια.

«Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μια χώρα με υψηλό δημόσιο χρέος, επομένως είναι σημαντικό να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει καταγράψει ιδιαίτερα ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις κατά τα προηγούμενα χρόνια, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η θετική αυτή πορεία θα συνεχιστεί και τα επόμενα.

Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και 1,5% τα επόμενα δύο χρόνια

Αναφερόμενος στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος τις χαρακτήρισε θετικές, επισημαίνοντας ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης αναμένεται να παραμείνουν υψηλότεροι από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 1,8% το 2026, ενώ για το 2027 και το 2028 προβλέπεται ανάπτυξη 1,5% ετησίως.

Παρά τη σταδιακή επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει διατήρηση θετικού δημοσιονομικού ισοζυγίου κατά την επόμενη τριετία.

Ειδικότερα, το δημοσιονομικό πλεόνασμα εκτιμάται στο 0,9% του ΑΕΠ για το 2026, με το ποσοστό να περιορίζεται στο 0,7% το 2027 και στο 0,2% το 2028.

Η διατήρηση των πλεονασμάτων αποτελεί, σύμφωνα με τον Επίτροπο, βασικό παράγοντα για τη συνέχιση της μείωσης του δημόσιου χρέους.

Στο 126,6% του ΑΕΠ το χρέος το 2028

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα συνεχίσει να υποχωρεί τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας τη δημοσιονομική θέση της χώρας.

Συγκεκριμένα, το χρέος αναμένεται να περιοριστεί στο 126,6% του ΑΕΠ το 2028, έναντι 140,8% που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο του 2026.

Η πρόβλεψη αυτή αποτυπώνει τη συνέχιση της αποκλιμάκωσης του χρέους, με τον κ. Ντομπρόβσκις να επισημαίνει ότι η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας παραμένει απαραίτητη, παρά τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών.

Τι θα γίνει με τις επενδύσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Επίτροπος στις προοπτικές χρηματοδότησης των δημόσιων επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Ερωτηθείς πώς θα διατηρηθεί η δυναμική των επενδύσεων χωρίς τη συνέχιση της ίδιας χρηματοδοτικής στήριξης, ο κ. Ντομπρόβσκις ανέφερε ότι η Κομισιόν αναμένει μεγαλύτερη συμβολή των πόρων της πολιτικής συνοχής και των διαρθρωτικών ταμείων.

Όπως εξήγησε, οι συγκεκριμένοι ευρωπαϊκοί πόροι αναμένεται να ενισχύσουν τις επενδύσεις τόσο κατά το 2026 όσο και τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι μέρος των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης θα εξακολουθήσει να διοχετεύεται στην οικονομία μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, περιορίζοντας τις επιπτώσεις από τη σταδιακή ολοκλήρωση του μηχανισμού.

Το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο από το 2028

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε επίσης στον σχεδιασμό του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προγραμματίζεται να τεθεί σε εφαρμογή από το 2028.

Όπως επισήμανε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει τη δημιουργία εθνικών χρηματοδοτικών κονδυλίων, τα οποία θα βασίζονται σε εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης.

Το νέο πλαίσιο θα αποτελέσει μέρος του σχεδιασμού για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών δράσεων και επενδύσεων στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Capital.gr