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Επαρκή αποθέματα και δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τον χειμώνα 2026-2027 διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού είναι κατάλληλα προετοιμασμένη. Παρά τη θετική συνολική εικόνα, η Κομισιόν προειδοποιεί ότι απαιτείται συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι σε συγκεκριμένες περιοχές, ενώ ιδιαίτερα δύσκολες παραμένουν οι συνθήκες στην Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Κομισιόν, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, η ετοιμότητα του ευρωπαϊκού συστήματος εξετάστηκε κατά τη συνεδρίαση της Ομάδας Συντονισμού για την Ηλεκτρική Ενέργεια (Electricity Coordination Group – ECG), στις 12 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εθνικών εμπειρογνωμόνων και βασικών φορέων της αγοράς.

Κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα της χειμερινής πρόβλεψης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E), η οποία δημοσιεύθηκε στις 13 Νοεμβρίου.

Η αξιολόγηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ αναμένεται να διαθέτει επαρκείς πόρους για να καλύψει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τους χειμερινούς μήνες, χωρίς να διαφαίνονται γενικευμένα προβλήματα επάρκειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Χαμηλότερα αποθέματα υδροηλεκτρικής ενέργειας και συντήρηση πυρηνικών σταθμών

Παρά τη συνολικά θετική εκτίμηση, η Κομισιόν επισημαίνει ορισμένους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, τα επίπεδα αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους, ενώ οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης σε πυρηνικούς σταθμούς αναμένεται να περιορίσουν ελαφρώς τη διαθέσιμη παραγωγική τους ικανότητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αξιολόγηση, οι παράγοντες αυτοί δεν αναμένεται να ανατρέψουν τη συνολική σταθερότητα του ευρωπαϊκού ηλεκτρικού συστήματος κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας τονίζει ότι η εκτίμηση του ENTSO-E επιβεβαιώνει το ικανοποιητικό επίπεδο προετοιμασίας της ΕΕ σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια.

Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης στενής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, των διαχειριστών συστημάτων και των ευρωπαϊκών θεσμών, ώστε να αντιμετωπιστούν εγκαίρως πιθανοί κίνδυνοι.

Δύσκολη η κατάσταση σε Ουκρανία και Μολδαβία

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Ουκρανία και τη Μολδαβία, όπου οι προκλήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένουν αυξημένες.

Στην περίπτωση της Ουκρανίας, οι συνεχιζόμενες στοχευμένες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές επιβαρύνουν τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος, εντείνοντας την αβεβαιότητα ενόψει των χειμερινών μηνών.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η δυνατότητα διασφάλισης επαρκούς ηλεκτροδότησης στις δύο χώρες θα εξαρτηθεί από τρεις βασικούς παράγοντες: τις καιρικές συνθήκες, την κατάσταση των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και τη διαθεσιμότητα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ομάδα Συντονισμού εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς την Ουκρανία και τη Μολδαβία, επαναλαμβάνοντας τη σημασία της συνέχισης της ευρωπαϊκής τεχνικής βοήθειας και του περιφερειακού συντονισμού.

Συνεχής παρακολούθηση κατά τους χειμερινούς μήνες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι, παρά την αναμενόμενη επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, η στενή παρακολούθηση των εξελίξεων παραμένει απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα.

Η διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των διαχειριστών των ηλεκτρικών συστημάτων θεωρείται κρίσιμη για την έγκαιρη διαχείριση ενδεχόμενων προβλημάτων.

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, η τεχνική υποστήριξη και οι διαθέσιμες διασυνδέσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια διασφάλισης της ηλεκτροδότησής τους κατά την περίοδο 2026-2027.

ΚΥΠΕ