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Σημαντικές ανισότητες εξακολουθούν να καταγράφονται στη συμμετοχή των γυναικών στην επιχειρηματικότητα και στις θέσεις διοίκησης στην Κύπρο, με μόλις το 8,48% των επιχειρήσεων να έχει γυναίκα επικεφαλής και τη γυναικεία εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια και στις θέσεις λήψης αποφάσεων να περιορίζεται στο 11%. Τα στοιχεία παρουσίασε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, κατά την ομιλία της στην εκδήλωση «She means Business», τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της πρόσβασης των γυναικών στη χρηματοδότηση, στις επενδυτικές ευκαιρίες και στην επαγγελματική ανέλιξη.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο «The Gender Investment Gap», η οποία βασίζεται σε δεδομένα του 2025, μόλις το 14,5% των 152 τεχνολογικών εταιρειών που καταγράφηκαν στην Κύπρο είχε τουλάχιστον μία γυναίκα ιδρύτρια.

Παράλληλα, στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank – Cyprus Gender Data Landscape 2026) καταδεικνύουν ότι το 2024 οι γυναίκες κατείχαν το 27,5% των ανώτερων και μεσαίων διοικητικών θέσεων στην Κύπρο, ενώ στο 30% των επιχειρήσεων καταγραφόταν γυναικεία συμμετοχή στην ιδιοκτησία.

Ωστόσο, το ποσοστό των επιχειρήσεων με γυναίκα επικεφαλής περιοριζόταν στο 8,48%, αναδεικνύοντας το χάσμα μεταξύ της παρουσίας των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα και της συμμετοχής τους στην ανώτατη διοίκηση.

Η Επίτροπος επισήμανε ότι στόχος είναι η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων, ώστε περισσότερες γυναίκες να μπορούν να μετατρέπουν καινοτόμες ιδέες σε βιώσιμες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε, η γυναικεία επιχειρηματικότητα συνδέεται άμεσα με την οικονομική ανεξαρτησία, την αξιοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ισότιμη συμμετοχή στην οικονομική δραστηριότητα.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, υπογράμμισε την ανάγκη εξασφάλισης ίσων δυνατοτήτων πρόσβασης στη χρηματοδότηση, στην τεχνολογία, στην επαγγελματική δικτύωση, στην κατάρτιση και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Νομοσχέδια για μισθολογική διαφάνεια και συμμετοχή στη διοίκηση

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για τη μισθολογική διαφάνεια και την ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Σύμφωνα με την Επίτροπο, η κυβέρνηση προωθεί νομοσχέδιο για την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στις αμοιβές και την καταπολέμηση των μισθολογικών ανισοτήτων.

Παράλληλα, προωθείται νομοθεσία για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια και στις θέσεις λήψης αποφάσεων.

Η Επίτροπος σημείωσε ότι η σημερινή εκπροσώπησή τους περιορίζεται στο 11%, ενώ η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία προβλέπει συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε τουλάχιστον 33% των διευθυντικών θέσεων στις εισηγμένες εταιρείες.

Η επιλογή των προσώπων, όπως επισήμανε, θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή, αντικειμενικά και ουδέτερα κριτήρια, ώστε να αποτρέπονται αποκλεισμοί και διακρίσεις.

Υπογράμμισε επίσης ότι η ισόρροπη εκπροσώπηση δεν αποτελεί μόνο ζήτημα αριθμητικών στόχων, αλλά αφορά την ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στη διαμόρφωση επιχειρηματικής στρατηγικής, στις επενδυτικές αποφάσεις και στη διοίκηση των επιχειρήσεων.

Τα μέτρα για μητρότητα, γονική άδεια και φροντίδα παιδιών

Σημαντικό μέρος της ομιλίας επικεντρώθηκε στη συμφιλίωση επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής, καθώς οι γυναίκες εξακολουθούν να αναλαμβάνουν δυσανάλογο μέρος των οικογενειακών υποχρεώσεων και των ευθυνών φροντίδας.

Η Επίτροπος αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί στην Κύπρο, μεταξύ των οποίων η παροχή δωρεάν κατ’ οίκον υπηρεσιών μαίας μέσω του ΓεΣΥ, μέχρι έξι επισκέψεις, και η αύξηση της άδειας μητρότητας κατά τέσσερις εβδομάδες και για το πρώτο παιδί.

Παράλληλα, η γονική άδεια έχει επεκταθεί μέχρι την ηλικία των 15 ετών του παιδιού, ενώ έχει διευρυνθεί και η χορήγηση επιδόματος γονικής άδειας σε αυτοεργοδοτούμενους γονείς.

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της παιδικής φροντίδας, ανέφερε ότι λειτουργούν ήδη 378 προαιρετικά ολοήμερα σχολεία, ενώ η υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση αρχίζει πλέον από την ηλικία των τεσσάρων ετών.

Επιπλέον, μέχρι το καλοκαίρι του 2027 προβλέπεται να δημιουργηθούν 1.706 θέσεις φροντίδας παιδιών ηλικίας από μηδέν έως 13 ετών, σε βρεφονηπιακούς και παιδοκομικούς σταθμούς που θα λειτουργούν σε 21 κοινότητες ή δήμους.

Η Επίτροπος υπογράμμισε ότι τα συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να συνοδεύονται από μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών στις οικογενειακές υποχρεώσεις, σημειώνοντας ότι η φροντίδα αποτελεί κοινή ευθύνη.

Κατάρτιση για γυναίκες της υπαίθρου

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη διεύρυνση των επαγγελματικών δυνατοτήτων για γυναίκες που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων, τα τελευταία δύο χρόνια 228 γυναίκες της υπαίθρου εκπαιδεύτηκαν σε ψηφιακές δεξιότητες, ενώ ακόμη 85 γυναίκες συμμετείχαν σε τέσσερα σεμινάρια γυναικείας αγροτικής επιχειρηματικότητας.

Στόχος των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών είναι η ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των γυναικών, ώστε να αποκτήσουν περισσότερες δυνατότητες επαγγελματικής δραστηριοποίησης, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

Η Επίτροπος αναφέρθηκε επίσης στις εκστρατείες του Γραφείου της με τίτλο «Ιστορίες Γυναικών», οι οποίες αναδεικνύουν επαγγελματικές διαδρομές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες γυναικών, με στόχο την καταπολέμηση στερεοτύπων.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η δράση «Διάλογοι για την Ισότητα των Φύλων», με την πιο πρόσφατη συνάντηση να έχει ως θέμα «Φύλο, Ηγεσία και Επιχειρηματικότητα».

Η συζήτηση επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στην επαγγελματική ανέλιξη, στη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις, στη μισθολογική διαφάνεια και στην αντιμετώπιση του σεξισμού και της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.

Συνεργασίες με ΚΕΒΕ, ΟΕΒ και ΕΤΕΚ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στις επιχειρηματικές πρακτικές, το Γραφείο της Επιτρόπου αναπτύσσει συνεργασίες και υλοποιεί σχέδια δράσης με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Οι συνεργασίες αποσκοπούν στη δημιουργία συνθηκών ίσης μεταχείρισης, στην εξάλειψη έμφυλων στερεοτύπων και στην προώθηση δικαιότερων διαδικασιών πρόσληψης, προαγωγής και επαγγελματικής εξέλιξης.

Κλείνοντας την ομιλία της στην εκδήλωση «She means Business», η Επίτροπος τόνισε ότι η Πολιτεία οφείλει να διαμορφώνει αποτελεσματικές πολιτικές, ενώ η επιχειρηματική κοινότητα καλείται να τις εφαρμόζει στην καθημερινή της λειτουργία.

Όπως επισήμανε, η διασφάλιση πραγματικά ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες στον επιχειρηματικό τομέα δεν αποτελεί μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας εύρωστης οικονομίας και μιας βιώσιμης κοινωνίας.