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Την ένταξη 17 νέων ξενοδοχειακών μονάδων ανακοίνωσε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των μελών του σε 235 σε ολόκληρη την Κύπρο. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, τα μέλη του αντιπροσωπεύουν πλέον το 67,3% του συνολικού αριθμού των ξενοδοχειακών κλινών της χώρας, ενισχύοντας την παρουσία και την αντιπροσωπευτικότητά του στην κυπριακή ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Η διεύρυνση του ΠΑΣΥΞΕ πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία, καθώς το 2026 συμπληρώνονται 90 χρόνια από την ίδρυσή του, σηματοδοτώντας, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, μια νέα περίοδο ανάπτυξης και ενίσχυσης του ρόλου του στον τουριστικό τομέα.

Όπως επισημαίνεται, η συμμετοχή νέων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αντανακλά την εμπιστοσύνη του κλάδου προς τον Σύνδεσμο και τη συμβολή του στην προώθηση και προάσπιση των συμφερόντων της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

Παράλληλα, η ένταξη μονάδων διαφορετικών κατηγοριών και από διάφορες περιοχές της Κύπρου διευρύνει τη δυνατότητα του ΠΑΣΥΞΕ να εκπροσωπεί τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Τα 17 νέα ξενοδοχεία που εντάχθηκαν στον ΠΑΣΥΞΕ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα νέα μέλη του Συνδέσμου είναι τα ακόλουθα:

Ξενοδοχεία πέντε αστέρων

Amyth of Nicosia – Λευκωσία Nissi Blu Resort – Αγία Νάπα, Αμμόχωστος Sunrise Emerald Hotel – Πρωταράς, Αμμόχωστος Louis Cali Resort & Spa – Πέγεια, Πάφος NALU Latchi Leonardo Limited Edition – Λάτσι, Πάφος

Ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων

Leonardo Boutique Hotel Larnaca – Λάρνακα Leonardo Crystal Cove Hotel & Spa – Πρωταράς, Αμμόχωστος Evalena Beach Hotel – Πρωταράς, Αμμόχωστος Pendeli Resort – Πάνω Πλάτρες, Λεμεσός Paphos Hills by Brown – Πάφος

Ξενοδοχεία τριών αστέρων

Protaras Plaza Hotel – Πρωταράς, Αμμόχωστος Cavo Zoe Seaside Hotel – Πρωταράς, Αμμόχωστος Blue Ivy Hotel & Suites – Πρωταράς, Αμμόχωστος Serbellas Boutique Hotel – Κισσόνεργα, Πάφος

Τουριστικά καταλύματα και διαμερίσματα

Malama Holiday Village – Κατηγορία Α, Παραλίμνι, Αμμόχωστος Evabelle Napa H/Apts – Κατηγορία Α, Αγία Νάπα, Αμμόχωστος Vrissaki Hotel Apartments – Κατηγορία Β, Πρωταράς, Αμμόχωστος

Ενίσχυση της εκπροσώπησης του ξενοδοχειακού κλάδου

Η γεωγραφική κατανομή των νέων μελών καλύπτει διαφορετικές τουριστικές περιοχές της Κύπρου, με σημαντική παρουσία στην επαρχία Αμμοχώστου, αλλά και νέες συμμετοχές από τη Λευκωσία, τη Λάρνακα, τη Λεμεσό και την Πάφο.

Ο ΠΑΣΥΞΕ υπογραμμίζει ότι η διεύρυνση της βάσης των μελών του συμβάλλει στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών συνεργασίας και στην ενίσχυση της συλλογικής εκπροσώπησης του ξενοδοχειακού τομέα.

Στην ανακοίνωσή του τονίζεται ότι η δύναμη του Συνδέσμου βρίσκεται στα μέλη του, με κάθε νέα συμμετοχή να ενισχύει τη δυνατότητα κοινής αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Με αφορμή τη συμπλήρωση εννέα δεκαετιών λειτουργίας, ο Σύνδεσμος επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για τη συνεχή αναβάθμιση του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

Καλωσορίζοντας τα 17 νέα μέλη, ο ΠΑΣΥΞΕ εκφράζει την προσδοκία για ουσιαστική συνεργασία, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ισχυρότερης και ενιαίας φωνής για τον ξενοδοχειακό κλάδο της Κύπρου.