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Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ) καταδικάζει τις πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης δύο ανήλικων επισκεπτριών από το Ηνωμένο Βασίλειο, για τις οποίες εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «πρόκειται για αποτρόπαιες και απολύτως καταδικαστέες πράξεις, που δεν επιδέχονται καμία δικαιολογία ή ανοχή. Προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αμαυρώνουν τις αξίες της κυπριακής φιλοξενίας και της κοινωνίας μας».

Επιπλέον, ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στα θύματα, σημειώνοντας ότι η προστασία της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας κάθε επισκέπτη, ιδιαίτερα των ανηλίκων, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση.

Ο Σύνδεσμος διευκρινίζει ότι ο καταδικασθείς δεν είναι μέλος του ΠΑΣΥΔΙΞΕ, ούτε διευθυντής ξενοδοχείου, παρότι εργοδοτείται σε τουριστική μονάδα.

Αναφέρει, επίσης, ότι θα εντείνει τις προσπάθειές του για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών, προωθώντας την ευαισθητοποίηση, την επαγγελματική υπευθυνότητα και την προστασία των επισκεπτών. «Οι διευθυντές ξενοδοχείων εργάζονται καθημερινά για ασφαλείς συνθήκες και ποιοτική διαμονή, αντάξιες της κυπριακής φιλοξενίας», αναφέρει, σημειώνοντας ότι η ασφάλεια κάθε επισκέπτη και ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές.

ΚΥΠΕ