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Στα χέρια των Αρχών του Περού έπεσαν τρεις Ευρωπαίοι, οι οποίοι επιχείρησαν να βγάλουν παράνομα από τη χώρα περισσότερες από 3.000 ταραντούλες. Πρόκειται για έναν Πολωνό και δύο Γερμανούς, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της απόπειρας λαθραίας διακίνησης των αραχνών.

Η περουβιανή υπηρεσία προστασίας της άγριας ζωής SERFOR ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι τρεις συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, Λίμα, ενώ ετοιμάζονταν να πετάξουν προς τη Γερμανία, σύμφωνα με το tvpworld.com.

Το φορτίο των αραχνών που ήταν κρυμμένο στις αποσκευές τους περιελάμβανε από αυγά και νεαρά άτομα έως πλήρως αναπτυγμένες ταραντούλες.

«Οι λαθρέμποροι προέβησαν σε σχολαστική επιλογή για να προμηθευτούν διάφορα είδη, μεταξύ των οποίων και κάποια που δεν έχουν ακόμη περιγραφεί από την επιστήμη», δήλωσε η εκπρόσωπος της SERFOR, Κόρα Σουάρεζ, προσθέτοντας ότι οι αράχνες προέρχονταν από διάφορες περιοχές του Περού.

Authorities in Peru seized more than 3,000 tarantulas hidden inside socks packed in the suitcases of two German citizens and a Polish citizen who were preparing to board a flight to Germany, officials said.



The three individuals were detained and face criminal proceedings,… pic.twitter.com/YCvYBR20zo November 5, 2026

Μεταξύ των κατασχεθέντων δειγμάτων βρισκόταν και Pamphobeteus antinous, μία από τις μεγαλύτερες ταραντούλες της Νότιας Αμερικής, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως απειλούμενο είδος και προστατεύεται νομικά στο Περού.

Η SERFOR ανέφερε ότι ένας από τους υπόπτους ενδέχεται να είναι ένας διακεκριμένος ερευνητής στον τομέα των ταραντούλων.

«Οι αράχνες, ορισμένες από τις οποίες είναι περιζήτητες λόγω των εντυπωσιακών χρωμάτων τους, ενδέχεται να είχαν εισαχθεί λαθραία για συλλέκτες, για ερευνητικούς σκοπούς ή για το εμπόριο εξωτικών κατοικίδιων», πρόσθεσε η υπηρεσία.

Η παράνομη διακίνηση άγριων ζώων τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από τρία έως πέντε έτη στο Περού, η οποία αυξάνεται σε επτά έτη για τα προστατευόμενα είδη.

protothema.gr