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Συναντήσεις με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ και τον «υπουργό εξωτερικών», Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, κατά τις οποίες θα συζητήσει για τις σχέσεις Τουρκίας – ψευδοκράτους και το Κυπριακό θα έχει στα κατεχόμενα αύριο ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με τ/κ ΜΜΕ.

Η “Κίπρις ποστασί” επικαλείται πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας και γράφει ότι πρόκειται για «επίσκεψη εργασίας».

Η τ/κ ιστοσελίδα αναφέρει ότι η Τουρκία τονίζει τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε όλες τις διεθνείς πλατφόρμες ότι η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό περνάει μέσα από τη συνύπαρξη «δύο κρατών», ότι πρέπει να αναγνωριστούν από τη διεθνή κοινότητα τα “εγγενή δικαιώματα” των Τουρκοκυπρίων, δηλαδή “η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς”, και ότι στη βάση της μη επίλυσης του Κυπριακού μέχρι σήμερα βρίσκεται η άρνηση της ελληνοκυπριακής πλευράς να αποδεχθεί τα “εγγενή δικαιώματα” των Τουρκοκυπρίων, καθώς και η “αποπροσανατολιστική άρνησή” της να μοιραστεί την πολιτική εξουσία και την οικονομική ευημερία με τους Τουρκοκυπρίους.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από το 2022, στις ομιλίες του στη ΓΣ των ΗΕ απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα για την άμεση αναγνώριση της «τδβκ», προστίθεται.

Αναφέρεται ακόμη ότι μετά το άτυπο τριμερές δείπνο στη Νέα Υόρκη στις 15 Οκτωβρίου 2024 μεταξύ του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και των δύο ηγετών, στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον ΟΗΕ επιβεβαιώθηκε ότι στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ των πλευρών. Από το 2025, κατόπιν πρότασης του κ. Γκουτέρες, ξεκίνησε μια διαδικασία με στόχο τον εντοπισμό τομέων συνεργασίας που θα μπορούσαν να αποβούν προς όφελος και των δύο πλευρών, καθώς και για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω της δημιουργίας κουλτούρας συνεργασίας, προστίθεται.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται, υπό την αιγίδα του ΓΓ πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 17-18 Μαρτίου 2025 η πρώτη διευρυμένης μορφής άτυπη συνάντηση με τη συμμετοχή των ηγετών των δύο πλευρών και των Υπουργών Εξωτερικών της Τουρκίας και της Ελλάδας, όπου καθορίστηκαν έξι θεματικές ενότητες συνεργασίας πάνω στις οποίες θα μπορούσαν να εργαστούν οι πλευρές.

Στη δεύτερη συνάντηση παρόμοιας μορφής που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη στις 16-17 Ιουλίου 2025, επανεξετάστηκαν οι εξελίξεις που σημειώθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε στις εν λόγω θεματικές ενότητες συνεργασίας. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη προόδου μέχρι σήμερα σε σημαντικά κεφάλαια, όπως το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης, σημειώνεται.

Αναφέρεται, επίσης, ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στο νησί στις 27-29 Ιουλίου. Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τις διμερείς και τριμερείς επαφές του με τους ηγέτες, σημείωσε ότι πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες πάνω στις εν λόγω θεματικές ενότητες συνεργασίας και ότι, κατόπιν της προετοιμασίας των απαραίτητων προϋποθέσεων, αποφασίστηκε η διοργάνωση συνάντησης σε μορφή 5+1, υπογραμμίζοντας όμως ότι δεν επιθυμεί μια συνάντηση που δεν θα φέρει αποτελέσματα, αναφέρεται.

Υπενθυμίζεται, ακόμη, ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ πραγματοποίησε χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες στο περιθώριο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η “Γενί Ντουζέν επικαλείται πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για να οριστικοποιήσει μια συμφωνία σχετικά με το άνοιγμα συνολικά τεσσάρων νέων σημείων διέλευσης — δύο προτεινόμενων από την τουρκοκυπριακή και δύο από την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Σημειώνεται ότι μετά την άφιξή της στο νησί το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, τη συνάντησή της με τον Ελληνοκύπριο ηγέτη Νίκο Χριστοδουλίδη την Παρασκευή και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν τη Δευτέρα, και ενώ τα βλέμματα είναι στραμμένα στην τριμερή συνάντηση που είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, η κ. Ολγκίν πραγματοποίησε εκ νέου σύντομες επισκέψεις στον κ. Χριστοδουλίδη την Τρίτη και στον κ. Ερχιουρμάν χθες.

Στις δηλώσεις της προς τον Τύπο μετά και τις δύο συναντήσεις, η κ. Ολγκίν ανέφερε ότι είχε ορισμένες συγκεκριμένες ερωτήσεις να θέσει στους ηγέτες και γι’ αυτό τον λόγο συναντήθηκε ξανά μαζί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες της Γενί Ντουζέν, πίσω από το παρασκήνιο αυτής της διπλωματικής κινητικότητας βρίσκεται η προσπάθεια επίλυσης των θεμάτων σχετικά με την πρόοδο στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, η οποία στοχεύεται να ανακοινωθεί δημοσίως μετά την τριμερή συνάντηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, τις οποίες η εφημερίδα επιβεβαίωσε από αξιόπιστες τουρκοκυπριακές και ελληνοκυπριακές πηγές, όπως γράφει, η κ. Ολγκίν καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας που θα επιτρέψει το άνοιγμα συνολικά τεσσάρων νέων σημείων διέλευσης, δύο εκ των οποίων έχουν προταθεί από την τουρκοκυπριακή και δύο από την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Τα τρία από αυτά είναι ήδη στην ατζέντα: ο δρόμος Αθηένου-Αγλαντζιάς που προτάθηκε από την ελληνοκυπριακή πλευρά, καθώς και τα σημεία διέλευσης Μιας Μηλιάς και Λούρουτζινας που προτάθηκαν από την τουρκοκυπριακή πλευρά, αναφέρεται. Το τέταρτο είναι ένα νέο σημείο διέλευσης στην περιοχή της Λεύκας, κοντά στον Κάμπο της Τσακίστρας που προέκυψε ως εναλλακτική για τα Κόκκινα. Φέρεται δε αυτό το σημείο διέλευσης να περιλαμβάνεται στο πακέτο προτάσεων 19 σημείων του Προέδρου Χριστοδουλίδη, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Μια άλλη πληροφορία αναφέρει ότι και οι δύο πλευρές είναι θετικές όσον αφορά αυτά τα τέσσερα σημεία. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη δυνατόν να γίνει λόγος για πλήρη συμφωνία, αναφέρει η “Γενί Ντουζέν”. Το χρονικό διάστημα μέχρι τη Δευτέρα, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η τριμερής συνάντηση, είναι μεγάλης σημασίας από αυτή την άποψη, αναφέρεται.

Εκτιμάται ότι στο ίδιο πλαίσιο μπορεί να αξιολογηθεί και η επίσκεψη της Ολγκίν την Τρίτη στον Τούρκο «πρέσβη» στα κατεχόμενα προκειμένου να λάβει ένα μήνυμα που της διαβίβασε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι.

ΚΥΠΕ