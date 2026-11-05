Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλείσιμο κεντρικών δρόμων της Λευκωσίας προγραμματίζονται από τις 10 έως τις 18 Νοεμβρίου, λόγω εργασιών ασφαλτικής επίστρωσης που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Λευκωσίας.

Οι εργασίες θα διεξάγονται κατά τις νυχτερινές ώρες, από τις 21:00 μέχρι τις 06:00 της επόμενης ημέρας, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων τη λεωφόρο Γρίβα Διγενή, τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού και την οδό Μιχαλάκη Καραολή.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα των εργασιών έχει ως ακολούθως:

Στις 10 Νοεμβρίου 2026, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λευκωσίας, θα κλείσει η οδός Μιχαλάκη Καραολή (γωνιά Υπουργείου Οικονομικών).

Στις 11 Νοεμβρίου 2026, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λευκωσίας, θα κλείσει τμήμα της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή, από τη συμβολή με τη Λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη (Φώτα Honda) μέχρι τη συμβολή με τη Λεωφόρο Θεμιστοκλή Δέρβη (Φώτα Γαβριηλίδη) με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης.

Στις 12 Νοεμβρίου 2026, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λευκωσίας, θα κλείσει η Λεωφόρος Γρίβα Διγενή, από τη συμβολή με τη Λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη (Φώτα Honda) μέχρι τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού και τη συμβολή της οδού Γεράσιμου Μαρκορά (Φώτα Κτενά) με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης.

Στις 16 Νοεμβρίου 2026, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λευκωσίας, θα κλείσει η Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, από τη συμβολή με την οδό Γερασίμου Μαρκορά (Φώτα Κτενά) μέχρι τη συμβολή με την Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης.

Στις 17 Νοεμβρίου 2026, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λευκωσίας, θα κλείσει τμήμα της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή, από τη συμβολή με τη Λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη (Φώτα Honda) μέχρι τη συμβολή με τη Λεωφόρο Θεμιστοκλή Δέρβη (Φώτα Γαβριηλίδη) με κατεύθυνση προς το Δημοτικό Διαμέρισμα Έγκωμης.

Στις 18 Νοεμβρίου 2026, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λευκωσίας, θα κλείσει η Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, από τη συμβολή με την οδό Γερασίμου Μαρκορά (Φώτα Κτενά) μέχρι και τη συμβολή με τη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή/Νίκης (Φώτα Γαβριηλίδη) με κατεύθυνση προς το Δημοτικό Διαμέρισμα Έγκωμης. Η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται μέσω της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.

Οι εργασίες θα διεξαχθούν από τις 21:00 μέχρι τις 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας του κοινού, ενώ κατά τη διάρκειά τους θα γίνεται κλείσιμο των επηρεαζόμενων οδών.

Το κοινό και ιδιαίτερα οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις οδηγίες της Αστυνομίας.

Ο Δήμος Λευκωσίας απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκληθεί, επισημαίνει το μακροπρόθεσμο όφελος των εργασιών και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.