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Με κοινές προτάσεις προς την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, θα προσέλθουν στη συνάντηση της 9ης Νοεμβρίου ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, και ο «δήμαρχος» της κατεχόμενης Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί, όπως δήλωσε ο τελευταίος.

Μιλώντας στον τουρκοκυπριακό τηλεοπτικό σταθμό «Genç TV», ο κ. Χαρμαντζί εξέφρασε την εκτίμηση ότι η εντατικοποίηση των διπλωματικών επαφών ενδέχεται να οδηγήσει σε άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα και ότι μια ενδεχόμενη διευθέτηση μπορεί να μην αφορά και τα τέσσερα υπό συζήτηση σημεία διέλευσης, αλλά να αρχίσει με ένα από κάθε πλευρά.

Κατά την εκτίμησή του, η κ. Ολγκίν επιδιώκει να εξασφαλίσει συγκεκριμένα αποτελέσματα, κυρίως στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, πριν από τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Αναφέρθηκε επίσης στη συνάντησή της με τον «πρέσβη» της Τουρκίας στα κατεχόμενα, Αλί Μουράτ Μπαστσερί, και στην αναμενόμενη επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Ως παράδειγμα αποτελεσματικής συνεργασίας επικαλέστηκε το έργο στον Πεδιαίο. Όπως είπε, το κοινό έγγραφο θέσεων που είχε υποβληθεί στην κ. Ολγκίν αποτυπώθηκε σε έκθεση του Γενικού Γραμματέα, ενώ ακολούθησε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Πρόσθεσε ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση και υπογράφηκε η σύμβαση για τη δεύτερη.

Ο κ. Χαρμαντζί εξέφρασε την πεποίθηση ότι η διπλωματική κινητικότητα μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα, μέσα από διευθετήσεις που θα επιτρέπουν στις πλευρές να διατηρούν τις θέσεις τους.

ΚΥΠΕ