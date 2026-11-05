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Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 2026. Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των οικονομικών κατηγοριών κατέγραψαν τα πετρελαιοειδή, με τις τιμές τους να ανεβαίνουν κατά 30,6%. Ακολούθησε η κατηγορία του ηλεκτρισμού και του νερού με αύξηση 13,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 1,12%. Για το δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2026, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Μεταφορές και στέγαση με διψήφιες αυξήσεις

Μεταξύ των κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών, οι μεταφορές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, με 13,7%. Ακολούθησε με 10,8% η κατηγορία που περιλαμβάνει τη στέγαση, την ύδρευση, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο και τα άλλα καύσιμα.

Οι τιμές στην ένδυση και υπόδηση ήταν κατά 9,3% χαμηλότερες από τον Οκτώβριο του 2025. Στα βιομηχανικά προϊόντα, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η ετήσια μείωση ήταν 1%.

Ποιες τιμές αυξήθηκαν περισσότερο από τον Σεπτέμβριο

Παρά την ετήσια μείωση, η ένδυση και υπόδηση κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση, με 5,4% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο. Ακολούθησαν η στέγαση, η ύδρευση και η ενέργεια με 1,8%, τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά με 1,5% και οι μεταφορές με 1,4%.

Τα λαχανικά είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή στη μηνιαία άνοδο του ΔΤΚ, με 0,31 μονάδες. Ακολούθησαν τα είδη ένδυσης με 0,28 μονάδες και τα καύσιμα και λιπαντικά με 0,26. Αρνητική επίδραση είχαν οι αεροπορικές μεταφορές επιβατών, τα φρούτα και οι καρποί με κέλυφος, καθώς και το κρέας πουλερικών.

Πόσο συνέβαλαν η εστίαση, η αναψυχή και τα ενοίκια

Στην ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ, τη μεγαλύτερη θετική επίδραση είχε η κατηγορία των εστιατορίων και των υπηρεσιών παροχής καταλύματος, με 3,23 μονάδες. Ακολούθησαν η αναψυχή, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός με 2,85 μονάδες και η στέγαση, η ύδρευση και η ενέργεια με 1,93 μονάδες.

Αρνητική ήταν η συμβολή της υγείας (−2,61 μονάδες), των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (−1,56 μονάδες) και της ένδυσης και υπόδησης (−1,37 μονάδες).

Από τις επιμέρους υπηρεσίες, οι υπηρεσίες αναψυχής συνέβαλαν κατά 2,97 μονάδες στην ετήσια άνοδο του δείκτη, οι υπηρεσίες εστίασης κατά 2,83 μονάδες και τα ενοίκια κατά 1,56 μονάδες. Τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν οι υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας, με −1,53 μονάδες.