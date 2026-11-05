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Το Digital Transformation Expert System του ευρωπαϊκού έργου DIGITALLI προσφέρει στους οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης και εξατομικευμένης καθοδήγησης για τον σχεδιασμό της ψηφιακής τους μετάβασης.

Η ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό, το ευρωπαϊκό έργο DIGITALLI ανέπτυξε το Digital Transformation Expert System, ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που υποστηρίζει τα ιδρύματα διά βίου μάθησης και τους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων στην αξιολόγηση των ψηφιακών τους δυνατοτήτων και στον σχεδιασμό στρατηγικών ψηφιακού μετασχηματισμού.

Το σύστημα λειτουργεί ως ψηφιακός σύμβουλος, καθοδηγώντας τους οργανισμούς μέσα από μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης και παρέχοντας εξατομικευμένες προτάσεις για τα επόμενα βήματά τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), καθώς και στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Το εργαλείο απευθύνεται σε δύο βασικές ομάδες: στα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων, που είναι υπεύθυνα για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της ψηφιακής μετάβασης, καθώς και στους εκπαιδευτές και τις εκπαιδεύτριες ενηλίκων, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές του για τον εκσυγχρονισμό της διδακτικής τους πρακτικής και την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευομένων.

Πώς λειτουργεί το Digital Transformation Expert System;

Οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται στην πλατφόρμα και συμπληρώνουν μια σύντομη αυτοαξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει 28 προτάσεις αναστοχασμού, κατανεμημένες σε τέσσερις βασικούς τομείς:

Ανθρώπινο Κεφάλαιο: Ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

Ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Ενσωμάτωση Τεχνολογίας: Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική και οργανωτική λειτουργία.

Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική και οργανωτική λειτουργία. Ψηφιακές Υποδομές: Διαθεσιμότητα και αξιοποίηση των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών.

Διαθεσιμότητα και αξιοποίηση των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών. Έρευνα και Ανάπτυξη στις ΤΠΕ: Δυνατότητες και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών λύσεων.

Κάθε τομέας περιλαμβάνει επτά προτάσεις, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να εξετάσουν διαφορετικές πτυχές της ψηφιακής ετοιμότητας του οργανισμού τους.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το σύστημα παρουσιάζει το επίπεδο ετοιμότητας σε κάθε τομέα, διακρίνοντας τρία επίπεδα: χρήζει βελτίωσης, ικανοποιητικό και εξαιρετικό. Παράλληλα, παρέχει εξατομικευμένες οδηγίες και προτεινόμενα επόμενα βήματα, συνοδευόμενα από εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή μικρομάθησης (microlearning), ώστε οι χρήστες να μπορούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το Digital Transformation Expert System επιδιώκει να μετατρέψει την αξιολόγηση της ψηφιακής ετοιμότητας σε ένα πρακτικό σημείο εκκίνησης για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Δωρεάν πρόσβαση στο εργαλείο

Το Digital Transformation Expert System φιλοξενείται στην κεντρική πλατφόρμα του έργου DIGITALLI και είναι δωρεάν και ελεύθερα προσβάσιμο. Οι οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων, τα διευθυντικά στελέχη και οι εκπαιδευτές μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο και να ξεκινήσουν την αυτοαξιολόγησή τους: https://digitalli-project.eu/el/expert-system/

Σχετικά με το έργο DIGITALLI

Το ευρωπαϊκό έργο DIGITALLI συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από μια κοινοπραξία πέντε οργανισμών: τη Meta4 Innovations (Αυστρία), ως συντονιστή, το CARDET360 (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύπρος), το CIK Trebnje (Σλοβενία) και το The Rural Hub (Ιρλανδία). Στόχος του είναι να ενισχύσει την ικανότητα των οργανισμών διά βίου μάθησης και των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικές στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού. Αρ. Έργου: 2024-1-AT01-KA220-ADU-000254167

Περισσότερα: https://digitalli-project.eu/el/