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Νέο σχέδιο εθελούσιας εξόδου εξετάζει για μικρό αριθμό εργαζομένων, που και σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν τα 50 άτομα, αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα η Τράπεζα Κύπρου, πριν το τέλος του 2026, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Πανίκος Νικολάου, στη σημερινή παρουσίαση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2026.

Η Τράπεζα Κύπρου ακολουθεί, όπως αναφέρθηκε, σταθερά μια πειθαρχημένη στρατηγική διαχείρισης προσωπικού, προχωρώντας περιοδικά σε μικρής κλίμακας και στοχευμένα σχέδια εθελούσιας εξόδου αντί για μαζικά προγράμματα. Στόχος είναι μια μείωση του προσωπικού, της τάξης του 2%-4% ετησίως και η πολιτική αυτή συνδέεται με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των τραπεζικών εργασιών ενσωματώνοντας όλο και περισσότερο τις ψηφιακές δυνατότητες στις τραπεζικές λειτουργίες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το κόστος προσωπικού για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθε σε €164 εκατ. (σε σύγκριση με €156 εκατ. για το αντίστοιχο εννεάμηνο 2025, αυξημένο κατά 5% σε ετήσια βάση) και περιλαμβάνει πρόβλεψη για παροχές προσωπικού βάσει απόδοσης ύψους περίπου €9 εκατ. και πρόβλεψη για παροχές τερματισμού προσωπικού ύψους περίπου €10 εκατ. (σε σύγκριση με πρόβλεψη για παροχές προσωπικού βάσει απόδοσης ύψους €8.2 εκατ. και πρόβλεψη για παροχές τερματισμού προσωπικού ύψους €4.7 εκατ. για το αντίστοιχο εννεάμηνο 2025).

Εξαιρώντας τις πιο πάνω προβλέψεις, το κόστος προσωπικού αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση αντικατοπτρίζοντας κυρίως τις μισθολογικές αυξήσεις και τις αναπροσαρμογές για το κόστος διαβίωσης (αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), που συνήθως λαμβάνουν χώρα τον πρώτο μήνα του έτους που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τα χαμηλότερα έξοδα λόγω της ολοκλήρωσης σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης μικρής κλίμακας το β’ τρίμηνο 2026, όπου 51 υπάλληλοι εγκρίθηκαν για αποχώρηση από το Συγκρότημα.

Το κόστος προσωπικού για το γ’ τρίμηνο 2026 ανήλθε σε €54 εκατ. (σε σύγκριση με €57 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2026, μειωμένο κατά 5% σε τριμηνιαία βάση) και περιλαμβάνει πρόβλεψη για παροχές προσωπικού βάσει απόδοσης ύψους περίπου €5.5 εκατ. (σε σύγκριση με πρόβλεψη για παροχές τερματισμού προσωπικού ύψους περίπου €9 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2026). Εξαιρώντας τις πιο πάνω προβλέψεις, το κόστος προσωπικού παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση.

Θεανώ Θειοπούλου