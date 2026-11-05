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Τον Απρίλιο του 2027 αναμένεται να φτάσει στο βορειοδυτικό Ιόνιο το γεωτρύπανο που θα ελέγξει αν στο Block 2 υπάρχει κοίτασμα φυσικού αερίου ικανό να καλύψει τις ανάγκες της Ελλάδας. Η Energean, που προετοιμάζει τη γεώτρηση σε συνεργασία με την ExxonMobil, εκτιμά την πιθανότητα γεωλογικής επιτυχίας στο 16%-17%. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν 60 έως 70 ημέρες και να κοστίσουν από 70 έως 100 εκατ. δολάρια.

Το χρονοδιάγραμμα παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας, στο 30ό συνέδριο «Ενέργεια και Ανάπτυξη» του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Εφόσον οι εργασίες ξεκινήσουν όπως προγραμματίζονται, η πρώτη σαφής εικόνα για την παρουσία υδρογονανθράκων αναμένεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Τι δείχνουν οι εκτιμήσεις για το φυσικό αέριο

Σύμφωνα με τον κ. Ρήγα, το πιθανό κοίτασμα θα μπορούσε να φτάνει τα 10 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 280 δισ. κυβικά μέτρα. Για σύγκριση, η Ελλάδα καταναλώνει περίπου 6 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου τον χρόνο.

Η προοπτική αυτάρκειας σε φυσικό αέριο εξαρτάται από το αν η γεώτρηση θα επιβεβαιώσει τις γεωλογικές εκτιμήσεις και από το πόσο αέριο μπορεί να ανακτηθεί με οικονομικά βιώσιμο τρόπο. «Εάν είμαστε επιτυχείς και το κοίτασμα είναι στα μεγέθη που εκτιμούμε και μπορέσουμε να το αναπτύξουμε, μπορούμε να κάνουμε την Ελλάδα ενεργειακά ανεξάρτητη», ανέφερε ο κ. Ρήγας.

Η Energean απέκτησε την παραχώρηση μετά την αποχώρηση της Total από την ελληνική αγορά και έχει ολοκληρώσει τις σεισμικές έρευνες, τις γεωλογικές μελέτες και την αξιολόγηση της περιοχής. Βάσει της συμφωνίας των δύο εταιρειών, η Energean έχει την ευθύνη της ερευνητικής γεώτρησης και η ExxonMobil θα αναλάβει την ανάπτυξη σε περίπτωση ανακάλυψης. Ο κ. Ρήγας απέδωσε την κατανομή των ρόλων στην εμπειρία της Energean στην ελληνική αγορά, στις αδειοδοτήσεις και στη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Εκκρεμεί η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων

Η δημόσια διαβούλευση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ολοκληρώθηκε στις 22 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Ευθύμιο Ταρτάρα, σύμβουλο διοίκησης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ). Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τις παρατηρήσεις φορέων και ενδιαφερόμενων μερών πριν προχωρήσει η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.

Κατά τον κ. Ταρτάρα, ακόμη και αν η γεώτρηση εντοπίσει ποσότητες που δεν δικαιολογούν εμπορική εκμετάλλευση, η ανακάλυψη θα επιβεβαιώσει την ύπαρξη ενεργού πετρελαϊκού συστήματος και θα δώσει νέα στοιχεία για έρευνες σε γειτονικές περιοχές. Ένα εμπορικά αξιοποιήσιμο κοίτασμα θα μπορούσε να περιορίσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου της Ελλάδας, να προσελκύσει επενδύσεις σε υποδομές και να ενισχύσει τον ρόλο της χώρας στον ενεργειακό εφοδιασμό της περιοχής.

Ο ίδιος συνέδεσε το ενδιαφέρον για νέες πηγές εφοδιασμού με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, τις διαταραχές στην τροφοδοσία και τις διακυμάνσεις των τιμών. Ο κ. Ρήγας αναφέρθηκε στην εμπειρία της Energean στο Ισραήλ, όπου, όπως είπε, η εταιρεία καλύπτει περίπου το 40% της εγχώριας ζήτησης φυσικού αερίου και διατηρεί τις εγκαταστάσεις της σε λειτουργία υπό δύσκολες συνθήκες ασφαλείας. Πρόσθεσε ότι οι υψηλές τιμές ευνοούν πρόσκαιρα τους παραγωγούς, ενώ η παρατεταμένη ακρίβεια πιέζει την οικονομία και τη ζήτηση.

Στις 9 Νοεμβρίου λήγει ο διαγωνισμός για νέες σεισμικές έρευνες

Παράλληλα με τις προετοιμασίες στο Ιόνιο, η Chevron διατηρεί τον στόχο να ξεκινήσει σεισμικές έρευνες στις νέες παραχωρήσεις της πριν από το τέλος του 2026, σύμφωνα με τον κ. Ταρτάρα. Οι εργασίες εντάσσονται στη διερεύνηση του δυναμικού των ελληνικών θαλάσσιων περιοχών, μεταξύ αυτών και εκείνων νοτίως της Κρήτης.

Στις 9 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών στον χωριστό διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας που δεν έχουν παραχωρηθεί. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν γεωφυσικά δεδομένα για το υπέδαφος, ώστε να εντοπιστούν περιοχές κατάλληλες για μελλοντικές παραχωρήσεις.

Πρόκειται για την πρώτη αντίστοιχη πρωτοβουλία τέτοιας κλίμακας μετά τις έρευνες της PGS το 2011 στο Ιόνιο και νοτίως της Κρήτης. Η TGS εκδήλωσε το αρχικό ενδιαφέρον που οδήγησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η ΕΔΕΥΕΠ αναμένει προσφορές και από άλλες εταιρείες και ενδέχεται να χορηγήσει περισσότερες από μία άδειες αναζήτησης, ανάλογα με την ποιότητα των προτάσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων.

Η ΕΔΕΥΕΠ βρίσκεται επίσης σε διερευνητικές επαφές με στόχο την προσέλκυση εταιρειών μεσαίου μεγέθους που θα μπορούσαν να αναλάβουν μικρότερα κοιτάσματα. Εξετάζει ακόμη την επαναπροκήρυξη παλαιότερων παραχωρήσεων, με αλλαγές στα όρια ή με διαίρεση των περιοχών. Για τις συγκεκριμένες παραχωρήσεις, ο κ. Ταρτάρας εκτίμησε ότι δεν αναμένονται εξελίξεις τους επόμενους τρεις έως τέσσερις μήνες.

Πηγή: Capital.gr – Ρεπορτάζ του Χάρη Φλουδόπουλου