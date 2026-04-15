Το χρονοδιάγραμμα, τα επόμενα βήματα αλλά και τις πραγματικά εντυπωσιακές προοπτικές που συνεπάγεται η γεώτρηση στο μπλοκ 2 του Ιονίου παρουσίασε σήμερα κατά την υπογραφή της σύμβασης για το γεωτρύπανο, ο επικεφαλής της Energean, Μαθιός Ρήγας. Η γεώτρηση στο Μπλοκ 2 του βορειοδυτικού Ιονίου εφόσον υλοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα αποτελέσει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση σε βαθιά νερά στη χώρα μετά από περισσότερα από 40 χρόνια.

Σύμφωνα με τον κ. Ρήγα πρόκειται για ένα φιλόδοξο γεωλογικό “στόχο” με ρεαλιστικές πιθανότητες επιτυχίας συμβατές με τα διεθνή δεδομένα του κλάδου.

Στην καρδιά του project βρίσκεται η δομή “Άσωπος”, μια γεωλογική δομή εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους, που εκτείνεται σε περίπου 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πρόκειται για στόχο που εντοπίστηκε μέσα από 3D σεισμικές έρευνες το 2022, στις οποίες επενδύθηκαν περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, τα δυνητικά αποθέματα κυμαίνονται μεταξύ 9,5 και 10 τρισ. κυβικών ποδιών φυσικού αερίου (περίπου 270 δισ. κυβικά μέτρα), μέγεθος που –εφόσον επιβεβαιωθεί– θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον ενεργειακό χάρτη της χώρας, δεδομένου ότι η ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ελλάδα ανέρχεται σε μόλις 6-7 δισ. κυβικά μέτρα.

Ο ίδιος ο Ρήγας υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια “τελείως νέα γεωλογική ζώνη” (Pre-Apulian), με χαρακτηριστικά που δεν έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν στην Ελλάδα, γεγονός που αυξάνει τόσο το ενδιαφέρον όσο και την αβεβαιότητα.

Πιθανότητα επιτυχίας: Χαμηλή αλλά “τυπική” για τον κλάδο

Το πιο κρίσιμο στοιχείο των όσων παρουσίασε ο κ. Ρήγας ήταν η επισήμανση ότι η πιθανότητα επιτυχίας της πρώτης γεώτρησης εκτιμάται στο 16%.

Ο επικεφαλής της Energean έσπευσε να αποσαφηνίσει ότι το ποσοστό αυτό δεν είναι αποτρεπτικό, αλλά αντιθέτως θεωρείται “πολύ καλή πιθανότητα” για γεωτρήσεις σε βαθιά νερά και σε νέες γεωλογικές περιοχές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συμμετοχή της ExxonMobil στην κοινοπραξία ερμηνεύεται ως ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στα γεωλογικά δεδομένα, καθώς –όπως σημείωσε– η εταιρεία αξιολόγησε ανεξάρτητα τα στοιχεία πριν αποφασίσει να εισέλθει στο project.

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι το ρίσκο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τις εταιρείες και όχι από το ελληνικό δημόσιο ή τους πολίτες, υπογραμμίζοντας τη φύση των ερευνών υδρογονανθράκων ως δραστηριότητα υψηλού ρίσκου αλλά και υψηλής απόδοσης.

Χρονοδιάγραμμα και επόμενα βήματα μέχρι τη γεώτρηση

Το έργο εισέρχεται πλέον στην πιο κρίσιμη φάση ωρίμανσης, με σαφές roadmap έως το 2027:

Ιούνιος 2026: Κατάθεση Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων

Έως Νοέμβριο 2026: Ολοκλήρωση αδειοδοτήσεων

Φεβρουάριος 2027: Έναρξη γεώτρησης

Η γεώτρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε βάθος νερού περίπου 840 μέτρων και συνολικό βάθος έως 1.600 μέτρα, με διάρκεια περίπου 60 ημερών και κόστος που εκτιμάται στα 70-80 εκατ. δολάρια.

Ο Ρήγας σημείωσε ότι η επιτυχία του χρονοδιαγράμματος εξαρτάται κρίσιμα από την ταχύτητα των αδειοδοτήσεων, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής ο κρατικός μηχανισμός έχει κινηθεί με “πρωτοφανείς ρυθμούς”.

Τεχνογνωσία και επιχειρησιακή ετοιμότητα

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα της Energean είναι η επιχειρησιακή της εμπειρία σε γεωτρήσεις βαθιάς θάλασσας.

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει πάνω από 10 γεωτρήσεις σε βαθιά νερά διεθνώς, ενώ συνολικά έχει επενδύσει περισσότερα από 4 δισ. ευρώ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, διαθέτει πολυετή εμπειρία από τον Πρίνο, με δεκάδες γεωτρήσεις χωρίς περιβαλλοντικά προβλήματα, στοιχείο που –όπως τονίστηκε– αποτελεί “μοντέλο λειτουργίας” και για τη Δυτική Ελλάδα.

Η συνεργασία με τη Stena Drilling για το γεωτρύπανο και η εμπλοκή διεθνών παικτών ενισχύουν περαιτέρω την αξιοπιστία του εγχειρήματος.

Το σενάριο επιτυχίας: Επένδυση δισ. και ενεργειακή ανατροπή

Σε περίπτωση επιτυχούς γεώτρησης, το project περνά σε φάση ανάπτυξης με operator την ExxonMobil, με το πιθανότερο μοντέλο να περιλαμβάνει πλωτή μονάδα παραγωγής (FPSO) και διασύνδεση με Ελλάδα και Ιταλία.

Το συνολικό επενδυτικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 5 δισ. δολάρια, ενώ τα δυνητικά έσοδα για το ελληνικό δημόσιο θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 10 δισ. ευρώ σε βάθος 20ετίας, χωρίς άμεση επενδυτική συμμετοχή του κράτους.

Πέραν των οικονομικών μεγεθών, ο Ρήγας ανέδειξε κυρίως τη γεωπολιτική διάσταση, τονίζοντας ότι μια τέτοια ανακάλυψη θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, κατ’ αναλογία με το παράδειγμα του Ισραήλ.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Μαθιός Ρήγας, η γεώτρηση αυτή μπορεί να οδηγήσει είτε σε μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές ανακαλύψεις στην περιοχή είτε να επιβεβαιώσει τους κινδύνους της έρευνας. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα στοίχημα που –όπως είπε– “είναι η δουλειά μας να το παίρνουμε”.

Σ. Παπασταύρου: Μετράμε αντίστροφα μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2027 για την πρώτη γεώτρηση στη χώρα

Στην ίδια εκδήλωση της υπογραφής της σύμβασης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας για τον τομέα των υδρογονανθράκων.

Ο κ. Παπασταύρου έστειλε σαφές μήνυμα επιτάχυνσης των διαδικασιών για τις έρευνες υδρογονανθράκων υπογραμμίζοντας ότι “από σήμερα μετράμε σε μήνες και σε ημέρες”, όπως είπε χαρακτηριστικά, θέτοντας ως χρονικό ορίζοντα τα μέσα Φεβρουαρίου 2027 για την πραγματοποίηση της πρώτης ερευνητικής υπεράκτιας γεώτρησης στη χώρα μετά από σχεδόν 50 χρόνια .

Ο υπουργός έκανε λόγο για “ιστορική στιγμή”, υπογραμμίζοντας ότι η υπογραφή της σύμβασης μετατρέπει σε πράξη έναν σχεδιασμό δεκαετιών και εντάσσεται στον ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων.

Όπως σημείωσε, η γεώτρηση στο στόχο “Ασωπός 1” στο Βορειοδυτικό Ιόνιο αποκτά και συμβολική διάσταση, καθώς συνδέει τη σύγχρονη ενεργειακή στρατηγική με την ελληνική μυθολογική παράδοση, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί την επανεκκίνηση της χώρας στον χάρτη των ερευνών υδρογονανθράκων.

Η σημασία της εξέλιξης δεν περιορίζεται στο επίπεδο του σχεδιασμού, αλλά επεκτείνεται και στο ενδεχόμενο επιβεβαίωσης εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Σε μια τέτοια περίπτωση, σύμφωνα με τον υπουργό, η Ελλάδα θα αποκτήσει σημαντική οικονομική και γεωπολιτική ενίσχυση, με αυξημένα δημόσια έσοδα, νέες θέσεις εργασίας και ενίσχυση της τεχνογνωσίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι τουλάχιστον το 40% των κερδών από ενδεχόμενη εκμετάλλευση θα κατευθύνεται στο Δημόσιο, στοιχείο που ενισχύει το αφήγημα της κοινωνικής ανταποδοτικότητας της επένδυσης .

Επένδυση με διεθνές αποτύπωμα

Ο Σταύρος Παπασταύρου στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συνεργασίας με την κοινοπραξία ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy, κάνοντας λόγο για μια σύμπραξη διεθνούς εμβέλειας που αναλαμβάνει ένα έργο υψηλών απαιτήσεων.

Η επένδυση, που εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 5 δισ. ευρώ εφόσον το κοίτασμα αποδειχθεί εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την προσέλκυση νέων επενδύσεων στον τομέα, αλλά και για την αναβάθμιση της Ελλάδας ως ενεργειακού προορισμού.

Παράλληλα, καλωσόρισε την Stena Drilling, η οποία θα αναλάβει το τεχνικό σκέλος της γεώτρησης, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών υπήρξε καθοριστική για την ταχεία προώθηση του έργου.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στο “προσωπικό στοίχημα” που είχε θέσει πριν από έναν χρόνο, μαζί με την πολιτική ηγεσία και τα στελέχη του ΥΠΕΝ, για την επιτάχυνση των διαδικασιών στον τομέα των υδρογονανθράκων.

Η υπογραφή της σύμβασης για το Block 2 αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, την έμπρακτη επιβεβαίωση ότι το σχέδιο υλοποιείται, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη κρίσιμη φάση: την ίδια τη γεώτρηση.

Γκιλφοιλ: Συμφωνία ορόσημο

Στο γεωπολιτικό και στρατηγικό αποτύπωμα του έργου στάθηκε και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, η οποία στο χαιρετισμό της στο πλαίσιο της εκδήλωσης χαρακτήρισε τη συμφωνία ως “ορόσημο” όχι μόνο για την ελληνική ενεργειακή προοπτική αλλά και για τη διμερή συνεργασία ΗΠΑ–Ελλάδας.

Όπως τόνισε, η σύμπραξη της Energean, της ExxonMobil και της Helleniq Energy αποτελεί απτό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν “η αμερικανική καινοτομία συνδυάζεται με την ελληνική τεχνογνωσία”, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας και ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κομβικό πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η ίδια επισήμανε ότι η αυξανόμενη αμερικανική επενδυτική παρουσία στην περιοχή ενισχύει τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των ΗΠΑ στην ελληνική οικονομία και το θεσμικό πλαίσιο, τονίζοντας ότι η σημερινή συμφωνία “δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου” για τη συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα.

