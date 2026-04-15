Οι αφίξεις των τουριστών στην Κύπρο μειώθηκαν 30% τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Τετάρτη ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTTA), Χρίστος Χρίστου, προσθέτοντας ότι παρουσιάζουν σημαντική μείωση κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο Απριλίου και τον Μάιο.

Ο κ. Χρίστου μιλούσε στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου του Συνδέσμου στη Λευκωσία με την ευκαιρία της Έκθεσης TRAVEL EXPO CYPRUS 2026.

Απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση, ο κ. Χρίστου είπε ότι κάποιες αερογραμμές έχουν μειώσει τις πτήσεις τους για το καλοκαίρι επειδή επηρεάζονται από τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή.

Αναφερόμενος στις κρατήσεις των Κυπρίων για το καλοκαίρι, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυξημένο ενδιαφέρον». Εξήγησε ότι υπήρξε μείωση των κρατήσεων κατά την έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν και ειδικά μετά την πτώση του ιρανικού drone στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι. «Τότε υπήρχε πάγωμα, αλλά τις τελευταίες μέρες και ειδικά τώρα αναμένουμε και με την έκθεση ότι θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον και αναμένουμε ότι όλες οι θέσεις που έχουμε πάρει θα καλυφθούν», συμπλήρωσε.

Σε σχέση με τις αφίξεις τουριστών στην Κύπρο, ο κ. Χρίστου ανέφερε ότι «ο εισερχόμενος τουρισμός αυτή τη στιγμή υποφέρει», σημειώνοντας ότι τον Μάρτιο καταγράφηκε μείωση κατά 30% σε σχέση με την αύξηση κατά 10% που υπολογιζόταν ότι θα υπήρχε πριν από τον πόλεμο. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου πήγε «σχετικά καλά» λόγω του Καθολικού και του Ορθόδοξου Πάσχα, είπε. «Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου παρουσιάζει σημαντική μείωση, το ίδιο και ο Μάιος και σίγουρα θα επηρεαστεί αρκετά η φετινή σεζόν», τόνισε.

Αναφερόμενος στην έκθεση TRAVEL EXPO CYPRUS 2026, ο Αντιπρόεδρος του ACTTA είπε ότι αυτή θα διεξαχθεί στις 17-19 Απριλίου στον χώρο της Κρατικής Έκθεσης στη Λευκωσία, με συμμετοχές από την Κύπρο και το εξωτερικό, με δυναμική παρουσία φορέων και οργανισμών, αλλά και με πληθώρα επιλογών που καλύπτουν κάθε ταξιδιωτική ανάγκη.

«Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να εμπνεύσουμε το κοινό να ταξιδέψει, να ανακαλύψει και να αξιοποιήσει τις προσφορές που θα παρουσιαστούν στην έκθεση», τόνισε.

Η εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Τουρισμού, Μαρία Σωκράτους, ανέφερε ότι η έκθεση αποτελεί τη μοναδική τουριστική έκθεση που πραγματοποιείται στην Κύπρο και συνεχώς αναβαθμίζεται με τη συμμετοχή και ξένων εκθετών και με την ανάδειξη σύγχρονων και καινοτόμων μορφών τουρισμού, όπως οι διάφοροι τομείς ειδικών ενδιαφερόντων.

«Η ανάδειξη των ειδικών ενδιαφερόντων συνάδει απόλυτα και με τους στόχους που έχει καθορίσει το Υφυπουργείο Τουρισμού και τις συναφείς δράσεις που υλοποιούμε», σημείωσε.

Το κοινό που θα επισκεφθεί την έκθεση θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί τόσο για τις ειδικές μορφές τουρισμού (πολιτιστικός, αθλητικός, γαστρονομικός τουρισμός), όσο και για τις ευκαιρίες που παρέχονται για εσωτερικό τουρισμό, επεσήμανε η κ. Σωκράτους, προσθέτοντας ότι στο περίπτερο του Υφυπουργείου Τουρισμού θα συμμετέχουν, όπως και κάθε χρόνο, οι εταιρείες τουριστικής ανάπτυξης και προβολής των διαφόρων επαρχιών, καθώς και η Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού.

Από την πλευρά της, η Αθηνά Σφακουρή, Διευθύντρια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) στην Κύπρο, δήλωσε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος δεν είναι απλώς 2 συνεργαζόμενοι προορισμοί, αλλά συνδέονται από ισχυρούς δεσμούς που αποτυπώνονται και στον τουρισμό. Σημειώνοντας ότι η Κύπρος κατέγραψε το 2025 περίπου 4,5 εκατ. τουρίστες και η Ελλάδα ξεπέρασε τα 36 εκατ., ανέφερε ότι πέραν των 500.000 Κυπρίων επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα, ενώ η τάση αυτή παραμένει αυξανόμενη στην Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, είπε ότι η αεροπορική σύνδεση μεταξύ των 2 χωρών είναι ισχυρή με συχνές πτήσεις σε καθημερινή βάση από 3 αεροπορικές εταιρείες, προσθέτοντας ότι ενισχύεται σταδιακά και η ακτοπλοϊκή συνδεσιμότητα Ελλάδας-Κύπρου, η οποία, όπως είπε, «προσφέρει μια εναλλακτική, ιδιαίτερα ελκυστική μορφή μετακίνησης, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και την ενίσχυση της διασύνδεσης των 2 χωρών».

Η κ. Σφακουρή σημείωσε ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, μέσω του γραφείου του ΕΟΤ Κύπρου, εργάζεται συστηματικά για την ενίσχυση αυτής της σχέσης με δράσεις προβολής και συνεργασίας. Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής δημιουργούν προκλήσεις, ωστόσο η Ελλάδα και η Κύπρος παραμένουν σταθεροί και ασφαλείς προορισμοί.

Απαντώντας σε ερώτηση για τους Έλληνες τουρίστες στην Κύπρο, η Διευθύντρια του ΕΟΤ Κύπρου είπε ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες επισκέπτονται την Κύπρο. «Σίγουρα τα νούμερα αυτά μπορούν να αυξηθούν αν προετοιμαστεί ένα πλαίσιο καλλιέργειας του ενδιαφέροντος των Ελλήνων που μπορούν να επισκέπτονται την Κύπρο, γιατί – ας μη γελιόμαστε – το προϊόν είναι ανταγωνιστικό μεταξύ των 2 χωρών», επεσήμανε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο αριθμός των Ελλήνων επισκεπτών θα αυξηθεί σημαντικά εάν αναπτυχθεί κάποια συνεργασία είτε στην αεροπορική είτε στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των 2 χωρών. «Υπάρχει πάντως η διάθεση και από το ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού στην κατεύθυνση αυτή», κατέληξε.

ΚΥΠΕ