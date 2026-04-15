Ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTΤA) και ο Όμιλος Εταιρειών Display Art Plc είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν τη διοργάνωση της 27ης Τουριστικής Έκθεσης «TRAVEL EXPO CYPRUS».

Η TRAVEL EXPO CYPRUS 2026 θα λάβει χώρα στις 17 – 19 Απριλίου στους Χώρους της Κρατικής Έκθεσης στη Λευκωσία.

Η εξειδικευμένη αυτή έκθεση χαρακτηρίζεται από τις πιο επιτυχημένες εκθέσεις που οργανώνονται στην Κύπρο, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, ενώ αποτελεί και την μόνη τουριστική έκθεση που πραγματοποιείται στη χώρα μας.

Η έκθεση, μέσα από τα προγράμματα των Διοργανωτών Ταξιδίων και τις χώρες που συμμετέχουν, προσφέρει εις βάθος πληροφόρηση και ενημέρωση για τους προορισμούς, αλλά και μια συναρπαστική σειρά οργανωμένων εκδρομών και πακέτων διακοπών από την Κύπρο προς αρκετούς από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς στον κόσμο σε μοναδικές προσφορές. Προτάσεις διακοπών παρουσιάζονται και για όσους επιθυμούν να περάσουν τις διακοπές τους στην πανέμορφη και πολυδιάστατη Κύπρο μας.

Πέραν των Διοργανωτών Ταξιδίων συμμετέχουν Αεροπορικές Εταιρείες, Ξενοδοχεία και Τουριστικά Θέρετρα, καθώς και αντιπροσωπίες χωρών μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Περιφέρειες, Νησιά και Δήμοι της Ελλάδας, η Πολωνία, ως επίσης και το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου με πολύπλευρη παρουσίαση.

Οι ώρες επισκέψεων στην έκθεση είναι:

17 Απριλίου 2026 16:00-22:00

18 Απριλίου 2026 16:00-22:00

19 Απριλίου 2026 15:00-21:00

Είσοδος: €4,00 / παιδιά κάτω των 12 ετών δωρεάν.

Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα τελέσουν από κοινού ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μιχάλης Δαμιανός και ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, την Παρασκευή 17 Απριλίου και ώρα 17:00.

Διοργανωτές: Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου και Display Art Plc.

Χορηγοί: EUROBANK, HERMES AIRPORTS, JCC PAYMENT SYSTEMS

Χορηγοί επικοινωνίας: Περιοδικό Down Town, Like.com.cy και en.philenews