Δρομέας σε μαραθώνιο στο Ντέλαγουερ των ΗΠΑ έχασε τη νίκη την τελευταία στιγμή, καθώς άρχισε να πανηγυρίζει πριν περάσει τη γραμμή τερματισμού, δίνοντας την ευκαιρία σε άλλον αθλητή να τον προσπεράσει.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε viral στο Instagram. Σε αυτό φαίνεται ο δρομέας Carson Mello να πλησιάζει χαλαρά τον τερματισμό με τα χέρια σηκωμένα, θεωρώντας ότι έχει εξασφαλίσει τη νίκη.

Ωστόσο, λίγα μέτρα πίσω του, ένας αντίπαλος, ο 24χρονος Joshua Jackson, είχε επιταχύνει εντυπωσιακά και πλησίαζε με ταχύτητα. Έτσι, ενώ ο πρώτος δρομέας πανηγύριζε, ο δεύτερος πέρασε με σπριντ τη γραμμή τερματισμού και αναδείχθηκε νικητής με διαφορά μόλις 2 δευτερολέπτων.

Στο βίντεο ακούγεται ο άντρας που καταγράφει την ανατροπή να φωνάζει με ενθουσιασμό «Τα κατάφερε! Τα κατάφερε!».

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 400.000 προβολές από τότε που δημοσιεύτηκε και προκάλεσε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να επισημαίνουν το «μάθημα» της ιστορίας που δεν είναι άλλο από το «Ποτέ μην πανηγυρίζεις μέχρι να περάσεις τη γραμμή τερματισμού!».

