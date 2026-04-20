Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά, έπειτα από ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο εργοστάσιο Vanaja Fireworks Industry στην περιοχή Βιρουδχουναγάρ στη νότια πολιτεία Ταμίλ Ναντού της Ινδίας. Σύμφωνα με τις Aρχές, το εργοστάσιο θα έπρεπε να είναι κλειστό, ωστόσο περίπου 50 εργαζόμενοι βρίσκονταν μέσα τη στιγμή της έκρηξης.

Δεύτερη έκρηξη κατά τις επιχειρήσεις διάσωσης

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διάσωσης σημειώθηκε και δεύτερη έκρηξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ακόμη 13 άτομα, χωρίς όμως σοβαρά εγκαύματα, όπως δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης ολοκληρώθηκαν αργότερα, αν και καθυστέρησαν σημαντικά λόγω συνεχών εκρήξεων πυροτεχνημάτων μέσα στο κτίριο.

Θύματα και έρευνες

Οι αρχές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 22 από τους 25 νεκρούς, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι γυναίκες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σφοδρότητα της έκρηξης ήταν τέτοια που οι σοροί ήταν δύσκολο να αναγνωριστούν.

Η αστυνομία έχει καταθέσει μήνυση κατά του ιδιοκτήτη και του υπευθύνου του εργοστασίου, οι οποίοι παραμένουν άφαντοι. Έχουν συγκροτηθεί ειδικές ομάδες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Ερωτήματα για την ασφάλεια

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της έκρηξης, τα οποία παραμένουν άγνωστα. Παράλληλα εξετάζονται πιθανές παραβιάσεις κανόνων ασφαλείας.

Τοπικός αξιωματούχος χαρακτήρισε ως πρώτη παραβίαση το γεγονός ότι το εργοστάσιο λειτουργούσε Κυριακή, ενώ σημείωσε ότι διέθετε νόμιμη άδεια, αλλά ελέγχονται και άλλες πιθανές παραβάσεις.

Συχνό φαινόμενο τα εργατικά δυστυχήματα στην Ινδία

Η τραγωδία προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στην πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Ο πρωθυπουργός της πολιτείας Ταμίλ Ναντού έκανε λόγο για «τεράστια θλίψη» και ζήτησε την άμεση παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Τα ατυχήματα σε εργοστάσια πυροτεχνημάτων στην Ινδία δεν είναι σπάνια, καθώς η βιομηχανία αυτή τροφοδοτεί γιορτές, γάμους και θρησκευτικές εκδηλώσεις, αλλά έχει επανειλημμένα βρεθεί στο μικροσκόπιο για ελλείψεις στην ασφάλεια.

