Οι λάτρεις των βιντεοπαιχνιδιών γνωρίζουν εδώ και χρόνια ότι η Nintendo ονόμασε τον μουστάκια, υδραυλικό-υπερήρωα τον Super Mario της προς τιμήν του ιδιοκτήτη του κτιρίου όπου στεγαζόταν η εταιρεία, του επιχειρηματία από την πολιτεία της Ουάσιγκτον, Μάριο Άρνολντ Σεγκάλε.

Όμως, μόλις πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι η Nintendo ενδέχεται να ονόμασε, χωρίς να το γνωρίζει, τον φανταστικό αδελφό του Super Mario προς τιμήν του πραγματικού πατέρα του Σεγκάλε: τον Λουίτζι, η βιογραφία του οποίου θυμίζει εκείνη εκατομμυρίων Ιταλών μεταναστών στις ΗΠΑ τον 20ό αιώνα.

Η Elisabeth Zetland, ερευνήτρια της πλατφόρμας MyHeritage, εξερευνώντας το παρελθόν της οικογένειας Σεγκάλε, ανακάλυψε ότι ο πατέρας του Μάριο Σεγκάλε ονομαζόταν… Λουίτζι.

Αν και η επίσημη εκδοχή της Nintendo θέλει το όνομα «Λουίτζι» να επιλέχθηκε επειδή κάνει ρίμα με την ιαπωνική λέξη ruigi (που σημαίνει “παρόμοιος”), η ύπαρξη ενός πραγματικού Λουίτζι Σεγκάλε προσθέτει ένα νέο επίπεδο ιστορικού βάθους.

Όπως δήλωσε η Zetland στον Guardian: «Είναι μάλλον μια σύμπτωση – αλλά ίσως μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών».

Η Πραγματική Ιστορία του Λουίτζι Σεγκάλε

Ο Λουίτζι Μαρία Σεγκάλε δεν ήταν ήρωας ψηφιακών κόσμων, αλλά ένας μετανάστης που κυνήγησε μια καλύτερη ζωή. Γεννήθηκε το 1886 στο Favale di Malvaro, κοντά στη Γένοβα. Το 1909 έφτασε στο Ellis Island της Νέας Υόρκης και τελικά εγκαταστάθηκε στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Υπηρέτησε στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο (ως Λουίτζι Σεγκάλε), έγινε αγρότης και κατάφερε να χτίσει μια ευημερούσα ζωή καλλιεργώντας κηπευτικά.

Ο γιος του, Μάριο, γεννήθηκε το 1934. Ήταν αυτός ο Μάριο που, δεκαετίες αργότερα, θα νοίκιαζε μια αποθήκη στη Nintendo και θα «εισέβαλε» στα γραφεία τους ζητώντας το καθυστερημένο ενοίκιο, εμπνέοντας την ομάδα του Shigeru Miyamoto να δώσει το όνομά του στον χαρακτήρα που μέχρι τότε ονομαζόταν απλώς «Jumpman».

