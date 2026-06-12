Προβλήματα στη χρήση του Facebook, Instagram και του Messenger αναφέρουν τις τελευταίες ώρες χρήστες των υπηρεσιών της Meta.

Αυτή την ώρα, πολλοί χρήστες βλέπουν τις οθόνες τους ότι υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης στις σελίδες τους, ενώ ορισμένοι αναφέρουν ότι αποσυνδέονται συχνά από τους λογαριασμούς τους.

Παράλληλα όσοι καταφέρουν να συνδεθούν στους λογαριασμούς αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν και προβλήματα με τις ιστορίες (stories).

Σύμφωνα με το DownDetector έχει δεχθεί εκατοντάδες αναφορές για προβλήματα στις τρεις συγκεκριμένες εφαρμογές της Meta από πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η Κύπρος.

protothema.gr