Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τα επόμενα βήματα και ιδιαίτερα για μια συνάντηση 5+1, ανέφερε η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άγκελα Ολγκίν μετά την συνάντησή της με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν στα κατεχόμενα.

Η συνάντηση διήρκησε περίπου μία ώρα και η κ. Ολγκίν την χαρακτήρισε καλή. Σημείωσε ότι το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και το Σαββατοκύριακο θα πάει στην Άγκυρα και μετά στην Αθήνα. Σε δύο εβδομάδες θα μεταβεί στις Βρυξέλλες και θα έρθει ξανά στην Κύπρο. «Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για να έχουμε μια καλή συνάντηση 5+1 τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε.

Ο κ. Έρχιουρμαν δεν προέβη σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση.