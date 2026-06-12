Σειρά σημαντικών επαφών είχε η Τεχνική Δικοινοτική Επιτροπή για τη Νεολαία κατά τη διήμερη επίσκεψη εργασίας στις Βρυξέλλες, έπειτα από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, στο πλαίσιο του κυπριακού ζητήματος.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε το Philenews για τις διαβουλεύσεις που έγιναν στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η τεχνική δικοινοτική επιτροπή για τη νεολαία είχε σειρά συναντήσεων, με σημαντικότερη τη συνάντηση με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Kaja Kallas.

Οι νέοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με την κ. Kallas το Κυπριακό πρόβλημα, τα τεκταινόμενα και τις τελευταίες εξελίξεις στο εθνικό μας ζήτημα, αλλά και τον ρόλο που διαδραματίζει η νεολαία για άρση του αδιεξόδου.

Μάλιστα, κατά τη συνάντηση τονίστηκε η σημασία όπως οι νέοι αναλάβουν πιο ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για το κυπριακό.

Από την άλλη, κατά την επίσκεψη συζητήθηκε η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, καθώς και η ανάγκη η Ε.Ε. να συμβάλει ακόμη περισσότερο μέσω της εμπλοκής της στις προσπάθειες λύσης του κυπριακού.

Η τεχνική δικοινοτική επιτροπή για τη νεολαία κατέθεσε συγκεκριμένες συστάσεις και εισηγήσεις, αντάλλαξε απόψεις και έκανε αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης των θεσμών συμμετοχής των νέων στις διαδικασίες που αφορούν την ειρήνη, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του philenews, η Ύπατη Εκπρόσωπος και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, έδειξαν προθυμία για συνεργασία και περαιτέρω στήριξη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές επί του θέματος, η τεχνική δικοινοτική επιτροπή νεολαίας πραγματοποίησε σειρά ουσιαστικών συναντήσεων με προσωπικότητες και αξιωματούχους που διαθέτουν σημαντική εμπειρία σε ζητήματα ειρηνευτικών διαδικασιών, διαμεσολάβησης, οικονομικών πτυχών συγκρούσεων και ομοσπονδιακών συστημάτων, με στόχο την άντληση χρήσιμων συμπερασμάτων και παραδειγμάτων για το Κυπριακό.

Μεταξύ άλλων, η τεχνική δικοινοτική επιτροπή νεολαίας συναντήθηκε με τον Dirk-Jan Omtzigt, Chief Economic Advisor στο Office of the Special Envoy of the Secretary-General for Yemen, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε διάφορες ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων και στην Κύπρο το 2016. Ο κ. Omtzigt, παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο η οικονομική πτυχή μιας λύσης, αλλά και η σωστή επικοινωνία της προς την κοινωνία, μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων, με παραδείγματα από το Σουδάν, τη Λιβύη και άλλες περιοχές.

Η τεχνική δικοινοτική επιτροπή για τη νεολαία είχε επίσης συνάντηση με τον Pierre-Yves Monette, διαμεσολαβητή, Επίτιμο Σύμβουλο του Βέλγου Αρχηγού του Κράτους και πρώην Ομοσπονδιακό Διαμεσολαβητή του Βελγίου. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη λειτουργία του ομοσπονδιακού συστήματος στο Βέλγιο, στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται στην πράξη, καθώς και στα στοιχεία από τα οποία θα μπορούσε να παραδειγματιστεί η Κύπρος.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων με τον Hugo Sobral, Deputy Director-General της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία υπάγεται και το EU Office for the Cyprus Settlement.

Η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, κ. María Ángela Holguín, συμμετείχε στη συνάντηση μέσω του εκπροσώπου της, καθώς η ίδια βρισκόταν στην Κύπρο για σειρά συναντήσεων και ανακίνηση της διαδικασίας. Ωστόσο, συνδέθηκε διαδικτυακά με την τεχνική δικοινοτική επιτροπή νεολαίας και ενημέρωσε τα μέλη της για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό.

Σύμφωνα με την τεχνική δικοινοτική επιτροπή νεολαίας, η επίσκεψη ανέδειξε τη σημασία της ουσιαστικής συμμετοχής της νεολαίας στις εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό και την ανάγκη οι νέοι της Κύπρου να έχουν πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας.