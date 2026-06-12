Διευρύνονται οι απώλειες στις τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, με την πτώση να φτάνει πλέον το 5%, καθώς ενισχύεται η αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις που στοχεύουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το διεθνές σημείο αναφοράς, το αργό πετρέλαιο Brent της Βόρειας Θάλασσας, υποχωρεί κατά 5,0%, στα 85,86 δολάρια το βαρέλι.

Η αποκλιμάκωση αποδίδεται στις προσδοκίες ότι θα αποδεσμευτεί η κρίσιμη θαλάσσια οδός, μέσω της οποίας μεταφέρονται μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Πτώση 5,0% καταγράφει και το κύριο αμερικανικό συμβόλαιο, το West Texas Intermediate, το οποίο διαμορφώνεται στα 83,32 δολάρια το βαρέλι.

Η αγορά παρακολουθεί τις διπλωματικές διεργασίες στη Μέση Ανατολή, καθώς οποιαδήποτε πρόοδος προς την επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω τις ανησυχίες για την προσφορά ενέργειας.