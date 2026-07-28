Η “Πρωτοβουλία για μια Ανθρώπινη Έγκωμη”, εκφράζει την έντονη ανησυχία και απογοήτευση, για το γεγονός ότι ο Δήμος της Πρωτεύουσας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη Δημόσιο Διάλογο σχετικά με την αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας.

Τα πιο πάνω έχουν διατυπωθεί σε επιστολή της “Πρωτοβουλίας για μια Ανθρώπινη Έγκωμη”, προς τον Δήμαρχο, Αντιδημάρχους και Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκωσίας.

Αυτούσια η επιστολή

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί μας Δήμαρχε, Αντιδήμαρχοι και Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας.

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας εκφράσουμε την έντονη ανησυχία και απογοήτευση μας, για το γεγονός ότι ο Δήμος της Πρωτεύουσας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη Δημόσιο Διάλογο σχετικά με την αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας.

Οπως πολύ καλά γνωρίζετε το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας, καθορίζει τον σχεδιασμό για την πολεοδομική ανάπτυξη της πόλης μας και, μεταξύ πολλών άλλων προβλέπει τις χρήσεις γης, τους συντελεστές δόμησης, προστατεύει το περιβάλλον και την πολιτιστική μας κληρονομιά, κατευθύνει και επηρεάζει την ανάπτυξη του οδικού δικτύου, των δημοσίων μεταφορών, καθώς και το επιτρεπόμενο ύψος και τον αριθμό οροφών ανά περιοχή.

Η ενεργή συμμετοχή του Δήμου Λευκωσίας στην αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, είναι ίσως το σημαντικότερο έργο που έχει να επιτελέσει το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο, εδαφικά και διοικητικά πλέον περιλαμβάνει και τις περιοχές της Αγλαντζιάς, του Αγίου Δομετίου και της Έγκωμης.

Είναι με μεγάλη δυσφορία που βλέπουμε ότι το θέμα της Αναθεώρησης του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας δεν έχει ακόμη συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και ότι καμία άλλη δραστηριότητα δεν φαίνεται να αναλαμβάνεται προς την κατεύθυνση καταρτισμού προτάσεων για το μέλλον της Πόλης μας, με την σύσταση Επιτροπής Μελέτης για το νέο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας.

Η «Πρωτοβουλία για μία Ανθρώπινη Έγκωμη» σε συνάντηση με τον Δήμαρχο κύριο Χαράλαμπο Προύντζο, στις 30 Ιανουαρίου 2025, του είχε προτείνει ΑΜΕΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ Επιτροπής Μελέτης, του νέου Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, με συγκεκριμένη σύνθεση (Δημοτικοί Σύμβουλοι, Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμου, ανεξάρτητους Εμπειρογνώμονες) για να αντιμετωπιστεί καθοριστικά και μόνιμα το μέλλον της Κρατικής Έκθεσης με την υποβολή πρότασης στο νέο Τοπικό Σχέδιο για μετατροπή του χωρού της Κρατικής Έκθεσης σε Μητροπολιτικό Πάρκο.

Στην ίδια συνάντηση προτείναμε στον Δήμαρχο και την ανάγκη υποβολής προτάσεων κατά την αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου, που θα ανατρέψουν τους υφιστάμενους οδικούς σχεδιασμους για την Έγκωμη οι οποίοι, ο μή γενοιτο, εάν εφαρμοστούν, θα καταστρέψουν τον οικιστικό της χαρακτήρα, υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Τονίσαμε επίσης στον Δήμαρχο ότι η Αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου είναι μια μοναδική ευκαιρία για τον Δήμο της Λευκωσίας να προωθήσει νέες ιδέες και καινοτόμες λύσεις που θα προστατεύσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Πρωτεύουσας η οποία καταγράφεται ως η τρίτη πιο μολυσμένη Πρωτεύουσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το χαμηλότερο ποσοστό πρασίνου μόλις 4%.

Δυστυχώς, ενώ έχουν παρέλθει 18 μήνες, δεν έχουμε ως Δημότες, καμία πληροφόρηση για το όραμα του Δήμου μας και ποιές είναι οι προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Λευκωσίας, για την προστασία των οικιστικών περιοχών, την απάμβλυνση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, την απαγόρευση δημιουργίας πύργων δίπλα ή μέσα σε οικιστικές περιοχές, την ανάγκη για δημόσια διαφάνεια όσο αφορά οικοδομικές αναπτύξεις και τόσα άλλα θέματα που υπάρχουν και απασχολούν την καθημερινότητα του πολίτη.

Θέλουμε τέλος να τονίσουμε ότι, για εμας τους Δημότες της Λευκωσίας, το Τοπικό Σχέδιο της πόλης μας είναι ο καθοριστικός παράγοντας που διαμορφώνει το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα μας, την ποιότητα ζωής μας αλλά και την προστασία της υγείας μας από οχληρίες και τις αρνητικές συνέπειες του κυκλοφοριακού φόρτου.

Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Αντιδήμαρχοι και Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προτρέπουμε και σας καλούμε να προχωρήσετε χωρίς άλλη καθυστέρηση σε Δημόσια Διαβούλευση με τους Δημότες, για να διαμορφώσετε προτάσεις για το νέο Τοπικό Σχέδιο που θα προσφέρουν σημαντικά οφέλη στους πολίτες, αναβαθμίζοντας το αστικό περιβάλλον της Πρωτεύουσας και την καθημερινότητα του πολίτη.

Οι Δημοτικές Αρχές της Πρωτεύουσας έχουν καθήκον και υποχρέωση να λειτουργούν ως Προμηθείς, ποτέ σαν Επιμηθείς, όπως συμβαίνει τώρα, στην διαχείριση των τοπικών υποθέσεων.

Η Πρωτεύουσα πρέπει να πρωτεύει, ποτέ να ακολουθεί !

Σας ευχαριστούμε,

Με εκτίμηση, εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για μια Ανθρώπινη Έγκωμη. »