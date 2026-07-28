Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι θα προσκαλέσει στον Λευκό Οίκο, μαζί με την οικογένειά του, τον 16χρονο ναυαγοσώστη που έσωσε ένα μικρό αγόρι το οποίο είχε παρασυρθεί στη θαλάσσια περιοχή Seabright, στη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνιας. Όπως σημείωσε, σκοπεύει να του απονείμει μία από τις «ανώτατες τιμητικές διακρίσεις για πολίτες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον νεαρό ναυαγοσώστη «ήρωα» και «πολύ γενναίο», ενώ πρόσθεσε πως μπορεί να έρθει και το μικρό αγόρι που διασώθηκε.

Στο βίντεο που κατέγραψε ένας λουόμενος φαίνεται ο νεαρός ναυαγοσώστης να βουτάει στη φουρτουνιασμένη θάλασσα για να σώσει το παιδί. «Τα κύματα αιφνιδίασαν αρκετούς. Δυστυχώς το αγόρι αυτό παρασύρθηκε μέσα σε λίγα λεπτά» περιέγραψε ο Σκοτ Βάντερ Ντούσεν ο οποίος κατέγραψε το βίντεο με τη δραματική διάσωση. Τον 16χρονο βοήθησαν άλλοι λουόμενοι και ένας δεύτερος ναυαγοσώστης που βούτηξαν στα νερά για να απομακρύνουν όλοι μαζί το μικρό αγόρι, ηλικίας περίπου 10 ετών.

Νωρίτερα ο γιος του Τραμπ, Έρικ, είχε αναδημοσιεύσει το συγκεκριμένο βίντεο γράφοντας: «Αποδώστε σε αυτόν τον 16χρονο ναυαγοσώστη την ύψιστη πολιτική τιμή. Αυτός είναι πραγματικά ο καλύτερος της Αμερικής! Μπράβο!».

Give this 16-year-old lifeguard the highest civilian honor. This is truly the best of America! Well done! pic.twitter.com/Pq99xNK6WI — Eric Trump (@EricTrump) July 27, 2026

Όπως αναφέρει η New York Post οι ναυαγοσώστες στην περιοχή της Σάντα Κρουζ είναι άρτια εκπαιδευμένοι και πρέπει να ολοκληρώσουν τουλάχιστον 56 ώρες εκπαίδευσης ναυαγοσώστη, 24 ώρες εκπαίδευσης ιατρικής πιστοποίησης και περισσότερες από 80 ώρες εκπαίδευσης ναυαγοσώστη θαλάσσιας ασφάλειας.

«Χαίρομαι που τελείωσε έτσι. Είμαι βέβαιος ότι αν οι ναυαγοσώστες δεν ήταν εκεί, το παιδί δεν θα είχε πάει σπίτι εκείνο το βράδυ» δήλωσε ο Βάντερ Ντούσεν.

protothema.gr