Πάνω από 1 δολάριο υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, επεκτείνοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, μετά την ακύρωση από τον Ντόναλντ Τραμπ των σχεδίων για «σκληρό πλήγμα» κατά του Ιράν και τις αναφορές περί πιθανής συμφωνίας στην Ευρώπη μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η εξέλιξη περιόρισε τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση των εχθροπραξιών, μετά τις αμοιβαίες επιθέσεις, οδηγώντας σε αποκλιμάκωση των τιμών στις διεθνείς αγορές.

Το Brent υποχώρησε κατά 1,83 δολάρια ή 2%, στα 88,55 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate έχασε 1,60 δολάρια ή 1,8%, στα 86,11 δολάρια το βαρέλι.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι θα πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά», ακύρωσε την Πέμπτη τα προγραμματισμένα πλήγματα, αναφέροντας ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη είχαν σημειώσει πρόοδο. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, μια ειρηνευτική συμφωνία, που θα άνοιγε ξανά τα Στενά του Ορμούζ, θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη δεν είχε εγκρίνει το κείμενο οποιασδήποτε συμφωνίας, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αβεβαιότητας γύρω από τις διαπραγματεύσεις.

Την Πέμπτη, το Ιράν ανακοίνωσε «το κλείσιμο» των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων η ναυσιπλοΐα ήταν ήδη σοβαρά περιορισμένη, προειδοποιώντας ότι θα ανοίγει πυρ εναντίον οποιουδήποτε πλοίου επιχειρήσει να περάσει από τη θαλάσσια οδό.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο πέρασμα για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, καθώς μέσω αυτών διακινείται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ο πολύμηνος αποκλεισμός από την Τεχεράνη έχει συμβάλει στη διατήρηση των τιμών της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την Παρασκευή ότι οι ιρανικές δυνάμεις εμπόδισαν δεξαμενόπλοιο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς συντονισμό. Την ίδια ώρα, ο αμερικανικός στρατός ανέφερε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι εμπορικά πλοία συνέχιζαν να διέρχονται από τη θαλάσσια οδό.

Στο μεταξύ, ο ΟΠΕΚ μείωσε την Πέμπτη την πρόβλεψή του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2026 στις 970.000 βαρέλια ημερησίως, από προηγούμενη εκτίμηση για 1,17 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη αναθεώρηση προς τα κάτω.

Το καρτέλ παραγωγών ανέφερε, ωστόσο, ότι η κατανάλωση αναμένεται να ανακάμψει αργότερα, αυξάνοντας την πρόβλεψή του για το 2027. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, η ζήτηση πετρελαίου το 2027 θα αυξηθεί κατά 1,73 εκατ. βαρέλια ημερησίως, δηλαδή κατά 190.000 βαρέλια περισσότερο από την προηγούμενη πρόβλεψη.