Η αυξανόμενη έκθεση της παγκόσμιας οικονομίας και των κεφαλαιαγορών στην τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει τον κίνδυνο μιας απότομης διόρθωσης, με σημαντικές πιστωτικές και μακροοικονομικές συνέπειες, προειδοποιεί ο οίκος αξιολόγησης Fitch.

Στην έκθεση Global Risk Outlook για το τρίτο τρίμηνο, η Fitch κατατάσσει μεταξύ των σημαντικότερων βραχυπρόθεσμων κινδύνων την ευπάθεια των αγορών σε μια διόρθωση που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα από τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με τον οίκο, η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης συνδέεται ολοένα και στενότερα με την οικονομική ανάπτυξη και τις κεφαλαιαγορές, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται η έκθεση του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε μια ενδεχόμενη σημαντική πτώση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων.

«Η κλίμακα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη είναι τέτοια, ώστε η έκθεση της οικονομίας και των συνολικών κεφαλαιαγορών σε μια ενδεχόμενη διόρθωση να είναι σημαντική», αναφέρει η Fitch.

Αποτιμήσεις κοντά στα επίπεδα της «φούσκας» των dot-com

Ο κυκλικά προσαρμοσμένος δείκτης τιμής προς κέρδη (CAPE) του S&P 500 έχει προσεγγίσει τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί κατά τη «φούσκα» των εταιρειών διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990, σύμφωνα με την έκθεση.

Παράλληλα, η έκδοση εταιρικών ομολόγων στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 26% το πρώτο εξάμηνο του 2026, κυρίως λόγω της άντλησης κεφαλαίων για επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta, Oracle και SpaceX εξέδωσαν συνολικά ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας ύψους $182 δισ. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των Alphabet, Amazon, Meta και Microsoft εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά περισσότερο από 75% το 2026, φθάνοντας τα $700 δισ.

Η Fitch υπολογίζει ότι η ισχυρή άνοδος των επενδύσεων στην πληροφορική πρόσθεσε άμεσα 1,4 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του αμερικανικού ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο. Η άνοδος των χρηματιστηριακών αποτιμήσεων στήριξε, επίσης, την κατανάλωση των νοικοκυριών μέσω του λεγόμενου «φαινομένου του πλούτου».

Ωστόσο, η αβεβαιότητα γύρω από τα μελλοντικά έσοδα της τεχνητής νοημοσύνης, το ρυθμιστικό πλαίσιο, τον αυξανόμενο ανταγωνισμό και τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας θα μπορούσε, σύμφωνα με τον οίκο, να προκαλέσει σημαντική και παρατεταμένη διόρθωση.

«Ο βαθμός στον οποίο οι κεφαλαιαγορές και οι οικονομίες έχουν συνδεθεί στενά με την τεχνητή νοημοσύνη έχει δημιουργήσει αυξημένη ευπάθεια στον πιστωτικό τομέα», επισημαίνει η Fitch.

Κίνδυνοι από τη σύγκρουση και το Ελ Νίνιο

Η γεωπολιτική ένταση αποτελεί τη δεύτερη βασική πηγή ανησυχίας. Η Fitch αναφέρει ότι η αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αυξάνουν τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία.

Ο οίκος προβλέπει επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης στο 2,4% το 2026 και εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα ανέλθει στο 3,7% έως το τέλος του έτους, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών της ενέργειας.

Ως πρόσθετο πιστωτικό κίνδυνο αναδεικνύει το φαινόμενο Ελ Νίνιο, λόγω της αυξημένης πιθανότητας ξηρασιών, πλημμυρών και άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οι χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος και χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες, καθώς πιθανές αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων θα μπορούσαν να δυσχεράνουν τη νομισματική πολιτική, να αυξήσουν το κόστος των κρατικών επιδοτήσεων και να επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά.

Στη Λατινική Αμερική, όπου τα λιπάσματα και το ντίζελ αντιπροσωπεύουν το 50%-70% του κόστους των γεωργικών εισροών, η Fitch προειδοποιεί ότι ο συνδυασμός υψηλότερου κόστους παραγωγής και χαμηλότερων αποδόσεων μπορεί να περιορίσει την κερδοφορία του αγροτικού τομέα και να επηρεάσει τις μεταφορές και τις συναφείς υποδομές.

Capital.gr