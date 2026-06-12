Η τελευταία εξέλιξη με τις συλλήψεις δύο γνωστών προσώπων, τα οποία κατηγορούνται για απειλές, εκβιασμούς και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, έφερε ξανά στο προσκήνιο έναν όρο που χρησιμοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Του επιχειρηματία.

Σχεδόν σε κάθε τέτοια υπόθεση που αφορά τον υπόκοσμο, πρόσωπα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στην κοινή γνώμη ως «επιχειρηματίες», προσβάλλοντας τον επιχειρηματικό κλάδο και χιλιάδες σοβαρούς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Κύπρο.

Ίσως έχει έρθει η ώρα οι αρμόδιες Αρχές να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο περιγράφουν πρόσωπα που βρίσκονται αντιμέτωπα με τόσο σοβαρές κατηγορίες. Η επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να λειτουργεί ως επικοινωνιακό άλλοθι για τον υπόκοσμο.

Π.Α.