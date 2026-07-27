Μια απίστευτη περίπτωση ασφαλιστικής απάτης φέρνει στο φως το ντοκιμαντέρ Worst Neighbor Ever, στο οποίο περιλαμβάνεται μια έκρηξη που στοίχισε τη ζωή ενός ζεύγους γειτόνων, κατέστρεψε 30 σπίτια, προκάλεσε ζημιές σε άλλα 80, τραυμάτισε επτά ανθρώπους. Οι υπαίτιοι της τραγωδίας οδηγήθηκαν, τελικά, στη φυλακή με βαρύτατες ποινές κάθειρξης.

Το Worst Neighbor Ever είναι spin-off της επιτυχημένης σειράς του Netflix «Worst Ex Ever» και αφηγείται τέσσερις ιστορίες γειτονικών σχέσεων που πήραν εντελώς λάθος τροπή ενώ αποτελεί μια από τις πιο σοκαριστικές ιστορίες αληθινού εγκλήματος (true crime).

Η πιο σοκαριστική υπόθεση από τη σειρά ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων αφορά ένα σπίτι που εξερράγη, σκοτώνοντας δύο γείτονες της γυναίκας σε κάτι που αρχικά φαινόταν ως τραγικό δυστύχημα όπως αναφέρει το ladbible.com.

Όλα έγιναν στη γειτονιά Richmond Hill στον Καναδά όταν από την έκρηξη, καταστράφηκαν 30 σπίτια και υπέστησαν ζημιές έως και 80, με αποτέλεσμα, εκτός από τους δύο θανάτους, να τραυματιστούν επτά άνθρωποι.

Ωστόσο, όταν οι ερευνητές κοίταξαν πιο προσεκτικά, βρήκαν μια άλλη πραγματικότητα που δεν αντιστοιχούσε σε ένα τραγικό δυστύχημα.

Η Monserrate «Moncy» Shirley ανατίναξε σκόπιμα το σπίτι της

Μια γυναίκα, γνωστή στους γείτονές της ως Moncy, ήταν ιδιοκτήτρια του σπιτιού που εξερράγη. Στο σπίτι αυτό ζούσε με τον σύντροφό της, Mark Leonard. Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, ένας γείτονας περιγράφει πώς η Moncy άρχισε να βγαίνει με τον Mark μετά το διαζύγιό της, μια κίνηση που τους ανησύχησε λόγω του ηλεκτρονικού βραχιολιού (αστραγάλου) που φορούσε και της «αρνητικής επιρροής» που ασκούσε πάνω της.

Η μέρα της έκρηξης

Σύντομα το ζευγάρι μετακόμισε κάτω από την ίδια στέγη και τη μέρα της έκρηξης βρίσκονταν 145 χιλιόμετρα (90 μίλια) μακριά. Ωστόσο, ο Dion και η Jennifer Longworth, οι διπλανοί τους γείτονες, έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη, και όταν οι ερευνητές εξέτασαν την υπόθεση βρήκαν κάτι παράξενο.

Η Moncy και ο Mark είχαν κανονίσει ώστε η 12χρονη κόρη της να φιλοξενηθεί σε μια φίλη, ενώ είχε γίνει και κράτηση για τη διαμονή του γάτου τους, Snowball, σε πανσιόν ζώων για το Σαββατοκύριακο.

Η πλεκτάνη έγινε ξεκάθαρη όταν οι αρχές άρχισαν να εξετάζουν τα νομικά έγγραφα της Moncy μετά την έκρηξη.

Είχε αυξήσει την ασφάλεια κατοικίας

Η Moncy είχε αυξήσει πρόσφατα την ασφάλεια κατοικίας της στα 300.000 δολάρια και ανατίναξε το σπίτι έχοντας στο μυαλό της να εισπράξει την αποζημίωση. Οι ερευνητές ήταν ήδη καχύποπτοι όταν ανακάλυψαν ότι η Moncy και ο Mark δεν βρίσκονταν στο σπίτι και ότι η κόρη της και η γάτα είχαν απομακρυνθεί, όμως η πρόσφατα αυξημένη ασφάλεια κατοικίας ήταν ένα αδιαμφισβήτητο ενοχοποιητικό στοιχείο.

Αυτό που πραγματικά έκανε τη λύση της υπόθεσης ξεκάθαρη για τους αστυνομικούς, ήταν ότι ο σύντροφος της Moncy, ο Mark, είχε ιστορικό ασφαλιστικής απάτης και εγκληματικότητας.

Αποδείχθηκε ότι ο Mark, η Moncy και ο αδερφός του Mark, ο Bob Leonard, είχαν καταστρώσει ένα σχέδιο: να αυξήσουν την ασφάλεια του σπιτιού, να γεμίσουν το σπίτι με φυσικό αέριο και στη συνέχεια να προκαλέσουν σπινθήρα χρησιμοποιώντας έναν φούρνο μικροκυμάτων. Κάτι που μπορεί να ρυθμιστεί εκ των προτέρων.

Τα χρέη

Το ζευγάρι βρισκόταν σε άσχημη οικονομική κατάσταση με χρέη 63.000 δολαρίων σε πιστωτικές κάρτες. Συνεργάτης του Mark δήλωσε ότι εκείνος τον είχε καλέσει μία εβδομάδα νωρίτερα για να του πει ότι «το σπίτι ανατινάχθηκε», μετά από μια προηγούμενη αποτυχημένη απόπειρα.

Οι ποινές

Όταν η απάτη ξεσκεπάστηκε και η υπόθεση έφτασε ενώπιων της Δικαιοσύνης, η Moncy κατέληξε να καταθέσει εναντίον του Mark και του Bob και καταδικάστηκε σε 50 χρόνια φυλάκισης για συνωμοσία προς διάπραξη εμπρησμού. Κατά τη διάρκεια της δίκης ισχυρίστηκε ότι ήταν παγιδευμένη σε μια κακοποιητική σχέση με τον Mark και εξαναγκάστηκε να συμμετάσχει, ενώ διαγνώστηκε και με εξαρτητική διαταραχή προσωπικότητας.

Ο Mark κρίθηκε ένοχος για 53 κατηγορίες στη δίκη και ο Bob κρίθηκε ένοχος για 51 κατηγορίες. Στον Mark επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης, ενώ στον Bob επιβλήθηκαν δύο φορές ισόβια.

Το Worst Neighbor Ever είναι διαθέσιμο για streaming στο Netflix.

protothema.gr