Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η Ουκρανία θα χάσει αργά ή γρήγορα τα δυτικά της εδάφη, εκείνα που ιστορικά ανήκαν στην Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία.

Μιλώντας σε συνάντηση με στελέχη του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε πως «είμαι βέβαιος ότι αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα χάσει αυτά τα δυτικά εδάφη, αυτά που κάποτε ανήκαν στην Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Μπορεί να μην γίνει αύριο ή σε έναν χρόνο. Ίσως χρειαστούν δύο, δέκα ή και δεκαπέντε χρόνια, αλλά η ιστορία τελικά θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους».

Επανέλαβε επίσης τη θέση της Μόσχας ότι η Ρωσία υπήρξε η μοναδική χώρα που εγγυόταν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Κίεβο επέλεξε να αντιμετωπίσει τη Ρωσία ως εχθρό, γεγονός που, όπως υποστήριξε, οδήγησε στη σημερινή κατάσταση.

«Υπήρχε μόνο ένας εγγυητής της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και αυτός ήταν η Ρωσία. Ωστόσο, αποφάσισαν ότι ήταν προς όφελός τους να ανακηρύξουν τη Ρωσία εχθρό τους» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πούτιν.

protothema.gr