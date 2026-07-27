Τρομερό βίντεο από τον τον Γύρο της Γαλλίας, όπου φαίνεται ο Αμερικανός ποδηλάτης Σεπ Κους να γλιτώνει πτώση από γκερμό, καθώς προσκρούει στα προστατευτικά δίχτυα.

Ο Κους, που διεκδικούσε τη νίκη στο 20ό ετάπ, έχασε τον έλεγχο του ποδηλάτου του σε μια δεξιά στροφή. Το ποδήλατο διέσχισε τρεις λωρίδες του δρόμου και κατέληξε πάνω στο χαμηλό προστατευτικό τοιχίο και ο ίδιος σταμάτησε πάνω στα δίχτυα ασφαλείας.

Βίντεο από το περιστατικό δείχνει ότι απέμεναν μόλις λίγα εκατοστά διχτυού από το σημείο όπου κατέληξε τελικά ο Κους γεγονός που σημαίνει ότι αν το ατύχημα είχε συμβεί λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο ποδηλάτης θα μπορούσε να είχε πέσει στον γκρεμό.

Ο αναλυτής του TNT Sports, Ματ Στίβενς, δήλωσε ότι το προστατευτικό φράγμα «ίσως του έσωσε τη ζωή». «Αυτή θα μπορούσε να ήταν μια στιγμή ζωής ή θανάτου», είπε και εξήγησε ότι πίσω από το προστατευτικό δίχτυ βρίσκεται ένας απότομος γκρεμός.

Βίντεο από τη στιγμή της πτώσης ποδηλάτη στον Γύρο της Γαλλίας

Sepp Kuss crashed twice in the final kilometres. Once in the tunnel and then this crash, which cost him the lead. Richard Carapaz now in front. #TDF2026 https://t.co/cBbfZdpUGj pic.twitter.com/vFyml1bisk July 25, 2026

Αυτή ήταν η δεύτερη πτώση του Κους στο ίδιο ετάπ, καθώς νωρίτερα είχε γλιστρήσει μέσα σε ένα σκοτεινό και βρεγμένο τούνελ. «Ήμουν πραγματικά στα όριά μου και υπολόγισα λίγο λάθος τη στροφή», δήλωσε ο Κους στην ομάδα Τύπου του Γύρου της Γαλλίας. «Πρώτα μέσα στο τούνελ και στη συνέχεια εξακολουθούσα να προσπαθώ να καλύψω υπερβολικά πολύ χρόνο. Ζητώ συγγνώμη από τη γυναίκα μου και την οικογένειά μου που παρακολουθούσαν από το σπίτι! Αυτό είναι αγώνας δρόμου», είπε.

Παρά τα τραύματά του, ο Κους ανέβηκε ξανά στο ποδήλατό του και τερμάτισε τρίτος στην ειδική διαδρομή. Αργότερα δήλωσε ότι δεν είχε απόλυτη διαύγεια εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν φοβήθηκε ιδιαίτερα, προσθέτοντας πως στάθηκε τυχερός που υπήρχαν τα προστατευτικά δίχτυα.

Στην ιστορία του Tour de France έχουν καταγραφεί τέσσερις θάνατοι. Ο πιο πρόσφατος σημειώθηκε το 1995, όταν ο Ιταλός χρυσός Ολυμπιονίκης Φάμπιο Καζαρτέλι υπέστη θανατηφόρο τραυματισμό στο κεφάλι σε ατύχημα στην κατάβαση του Col de Portet d’Aspet κατά τη διάρκεια της 15ης διαδρομής.

iefimerida.gr