Στη σύλληψη 33χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, πρόκλησης ανησυχίας, επίθεσης εναντίον αστυνομικού και αντίστασης κατά τη νόμιμη σύλληψη.

Γύρω στις 7.30μ.μ. χθες, μέλη της Αστυνομίας, που βρίσκονταν σε περιπολία στη Λεμεσό, έκαναν σήμα σε ποδηλάτη να σταματήσει για έλεγχο. Μόλις ο ποδηλάτης αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, προσπάθησε να διαφύγει. Στην προσπάθεια του αυτή, έπεσε από το ποδήλατό του και συνέχισε τρέχοντας. Τα μέλη της Αστυνομίας κατάφεραν να τον ανακόψουν σε κοντινή απόσταση. Τότε αυτός επιτέθηκε και έσπρωξε τους αστυνομικούς, οι οποίοι ωστόσο κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν για τα αυτόφωρα αδικήματα της πρόκλησης ανησυχίας, της διασάλευσης της ειρήνης και της επίθεσης εναντίον αστυνομικού.

Από έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 33χρονο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν 26 συσκευασίες, που περιείχαν κάνναβη, μεικτού βάρους 20 γραμμαρίων, 19 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν μεθαμφεταμίνη, μεικτού βάρους 9 γραμμαρίων και χρηματικό ποσό ύψους €442.

Ο 33χρονος επανασυνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο. Ακολούθως, ο 33χρονος τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η ΥΚΑΝ και ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη συνεχίζουν τις εξετάσεις.