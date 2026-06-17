Κατά τη διάρκεια της καταιγίδας στην Χαέν, στην Ανδαλουσία της Ισπανίας — πόλη χτισμένη στους πρόποδες του λόφου της Αγίας Αικατερίνης — πεζοί κινδύνευσαν καθώς παρασύρθηκαν από τη δύναμη των νερών, ενώ οδηγοί είδαν κάδους απορριμμάτων να επιπλέουν και να κινούνται δίπλα στα οχήματά τους. Άνθρωποι βρέθηκαν σε κίνδυνο και δήλωσαν ότι φοβήθηκαν για τη ζωή τους.

Βίντεο από το ακραίο καιρικό φαινόμενο, που σημειώθηκε το βράδυ της 16ης Ιουνίου, δείχνουν ανθρώπους να φωνάζουν για βοήθεια καθώς τα ορμητικά νερά τούς έριχναν στο έδαφος και τους εμπόδιζαν να σηκωθούν. Ένας άνδρας καταγράφηκε να παρασύρεται κατά μήκος ενός δρόμου της πόλης σαν να είχε παγιδευτεί σε ορμητικό ποτάμι.

Η σφοδρή καταιγίδα ξερίζωσε πλακόστρωτα και μετέτρεψε τις βεράντες καφέ και μπαρ, όπου οι άνθρωποι απολάμβαναν τον ήλιο μόλις μία ημέρα νωρίτερα, σε πλημμυρισμένες ζώνες. Η καταιγίδα διήρκεσε μόλις 20 λεπτά, αλλά προκάλεσε χάος στη Χαέν και στις γύρω περιοχές. Η αστυνομία και η πυροσβεστική δέχθηκαν 110 κλήσεις για πλημμύρες σε γκαράζ και υπόγεια.

Οι δημοτικές αρχές της πόλης κήρυξαν κατάσταση «προ-έκτακτης ανάγκης» μετά τη βίαιη νεροποντή, ενώ συνεργεία εργάζονταν όλη τη νύχτα για την αποκατάσταση της κανονικότητας. Οι τεράστιες ποσότητες νερού προκάλεσαν επίσης διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές. Το πρωί επιβεβαιώθηκε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε, παρά τις δραματικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν στην πόλη των 110.000 κατοίκων.

Ένας κάτοικος που βρέθηκε μέσα στην καταιγίδα δήλωσε το προηγούμενο βράδυ: «Αυτό που μόλις έζησα ήταν απίστευτο.», ενώ μία κάτοικος, η Maria del Mar Sanchez, ανέφερε: «Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο σε ολόκληρη τη γαμ… τη ζωή μου. Αδιανόητο.»

skai.gr