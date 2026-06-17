Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν εξέφρασε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία «πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα», υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή οδηγεί στον τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί «σύντομα». «Αύριο, ίσως μεθαύριο. Είπε επίσης ότι ένα αντίγραφο της συμφωνίας στάλθηκε στο Ισραήλ, έναν «καλό εταίρο».

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου πριν αποχωρήσει από τη σύνοδο κορυφής, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία της συνάντησης των ηγετών ως ιδιαίτερα σημαντική, σημειώνοντας ότι «δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί σε καλύτερη στιγμή».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία οδηγεί στον τερματισμό της τρέχουσας κρίσης, προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και εξασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. «Αυτός ήταν ο στόχος από την αρχή» ανέφερε.

Την ίδια ώρα, ευχαρίστησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ για την «ουδετερότητά» τους κατά τη διάρκεια του πολέμου. Είπε ότι ο Σι και ο Πούτιν «θα μπορούσαν να μας είχαν δυσκολέψει πολύ περισσότερο», προσθέτοντας ότι είχε μια «μακρά συζήτηση» με τον Σι.

«Διαθέτουν φορητά όπλα για την κατάρριψη αεροσκαφών» είπε. «Του είπα ότι θα το εκτιμούσα πραγματικά αν δεν έδινε ή δεν πωλούσε τίποτα από αυτά τα πράγματα στο Ιράν. Και ξέρετε κάτι; Στο μεγαλύτερο μέρος, δεν το έκανε».

.@POTUS holds a press conference before concluding his time at the G7 summit in Evian, France: "This meeting could not have come at a better time. On Sunday, we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish… ending the current conflict,… pic.twitter.com/DEKo7MiVIS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026

«Αν δεν είχαμε πετύχει αυτή τη συμφωνία, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς για άλλες τρεις εβδομάδες, δύο εβδομάδες, τέσσερις εβδομάδες ή ακόμη και δύο χρόνια. Κανείς δεν ξέρει» πρόσθεσε.

NEW: "If we didn't do this deal, we could have dropped more bombs for another three weeks, two weeks, four weeks, two years."



President Trump says the agreement reached with Iran accomplished his core objectives: ending the conflict, reopening the Strait of Hormuz, and, most… pic.twitter.com/A8GcKUCy9S — Fox News (@FoxNews) June 17, 2026

«Δεν ήθελα να δω μια οικονομική καταστροφή εξαιτίας του πολέμου»

Παράλληλα, ανέφερε ότι η νέα ηγετική ομάδα του Ιράν αποτελείται από «πολύ έξυπνους ανθρώπους» και εμφανίζεται «πολύ λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένη» σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ, εκτίμησε ότι οι νέοι Ιρανοί ηγέτες θα ακολουθήσουν διαφορετική πορεία.

«Πιστεύω ότι θα συμπεριφερθούν πολύ διαφορετικά. Νομίζω ότι βλέπουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, στον οποίο δεν είχαν ποτέ εκτεθεί μέχρι σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχτηκε ότι η συνέχιση του πολέμου θα είχε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις: «Δεν ήθελα να δω οικονομική καταστροφή. Αν συνεχίζατε έτσι, αυτό θα μπορούσε να είχε συμβεί» είπε.

«Θα βομβαρδίσουμε ξανά αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν εντός 60 ημερών»

«Πρόκειται για ένα Μνημόνιο Συνεργασίας. Αν δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, δεν πειράζει, θα ξαναρχίσουμε τους βομβαρδισμούς. Δεν θέλω να το κάνω αυτό, γιατί η συμφωνία είναι πολύ καλή, αλλά ίσως αναγκαστούμε να το κάνουμε, γιατί δεν θα τους αφήσουμε ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο» τόνισε σε άλλο σημείο ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ιρανική πλευρά έχει αποδεχθεί τον συγκεκριμένο όρο και ότι αυτό θα αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο τελικό κείμενο της συμφωνίας.

.@POTUS: "It's a Memorandum of Understanding. If it doesn't get done in 60 days, that's alright — we go back to bombing. I don't want to do that because it's so good, but we might have to because we're never going to let them have a nuclear weapon." pic.twitter.com/Ki9pEodsmV — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026

«Είπα στον Νετανιάχου να υιοθετήσει μια πιο ήπια προσέγγιση στο Λίβανο»

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία του με το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ καλό άνθρωπο», προσθέτοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «μερικές φορές ενθουσιάζεται λίγο περισσότερο απ’ όσο πρέπει».

«Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Υπήρξε ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ τους σχετικά με τις ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο: «Του είπα ότι θα μπορούσε να κινηθεί με πιο ήπιο τρόπο. Ίσως να μην χρειάζεται να γκρεμίζεται ένα κτίριο κάθε φορά που μπαίνει σε αυτό κάποιος που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ» δήλωσε.

NEW: "In all fairness to Bibi Netanyahu, who happens to be a good man, he gets a little excited sometimes."



President Trump says he urged Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to take a “softer touch” in dealing with Hezbollah targets in Lebanon.



"I said, you can do a… pic.twitter.com/8Eota7sXgk — Fox News (@FoxNews) June 17, 2026

Παρά τις επιμέρους διαφωνίες, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών παραμένει ιδιαίτερα στενή, σημειώνοντας πως ο Νετανιάχου συνηθίζει να περιγράφει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τον «μεγάλο εταίρο» και το Ισραήλ ως τον «πολύ μικρό εταίρο». «Και αυτό είναι αλήθεια» συμπλήρωσε ο Τραμπ.

«Λυπάμαι πολύ για τον Λίβανο, το Ισραήλ θα μπορούσε να χειριστεί καλύτερα το ζήτημα της Χεζμπολάχ»

Συνεχίζοντας την κριτική του, υποστήριξε ότι το Ισραήλ «θα μπορούσε να συμπεριφέρεται καλύτερα» και να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά την αντιπαράθεση με τη Χεζμπολάχ.

«Τους αγαπώ ως εταίρους. Είναι εξαιρετικοί. Όμως θα μπορούσαν να κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά σε αυτό το θέμα. Δεν πιστεύω ότι τα πηγαίνουν καλά και αισθάνομαι πολύ άσχημα για τον Λίβανο», δήλωσε.

Ο Τραμπ συνέχισε αναφερόμενος στον «υπέροχο πολιτισμό» του Λιβάνου, ο οποίος, όπως είπε, ήταν γεμάτος από «καθηγητές, γιατρούς και δικηγόρους». «Ήταν ένας απίστευτος πολιτισμός, ίσως ο πιο ανώτερος στη Μέση Ανατολή για χρόνια και χρόνια, αιώνες. Και τα τελευταία 50 ή 60 χρόνια, έχουν απλώς καταστραφεί. Ζουν στην κόλαση».

«Προκαλέσαμε ζημιές 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οποιαδήποτε οικονομική ανακούφιση λάβει το Ιράν στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Τεχεράνης, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι η Ουάσιγκτον δεν σκοπεύει να διαθέσει οικονομική βοήθεια.

«Δεν χρειάζεται να τους δώσουμε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο ξένων επενδύσεων στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν έχει ανάγκη από σημαντικά κεφάλαια για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η σύγκρουση. «Κάποιοι μπορεί να θελήσουν να επενδύσουν στο Ιράν. Μπορεί κανείς να επενδύσει σε όποια χώρα θέλει, αλλά δεν υπάρχουν πολλές χώρες που να χρειάζονται τόσο πολύ επενδύσεις», είπε.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στο Ιράν, εκτιμώντας το κόστος τους μεταξύ 1,5 και 2 τρισ. δολαρίων.

protothema.gr