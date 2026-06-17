Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο η υπογραφή του μνημονίου κατανόησης να γίνει εξ αποστάσεως ακόμη και σήμερα, Τετάρτη, αντί για την προγραμματισμένη δια ζώσης υπογραφή την Παρασκευή, όπως ανέφεραν στο Axios μία διπλωματική πηγή από μία από τις διαμεσολαβήτριες χώρες και μία δεύτερη πηγή με γνώση των συζητήσεων.

Εάν τελικά προχωρήσει αυτό το σενάριο, το μνημόνιο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά, θα τεθούν άμεσα σε ισχύ οι διατάξεις της συμφωνίας που αφορούν το Στενό του Ορμούζ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να δώσουν στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της συμφωνίας.

Η διπλωματική πηγή ανέφερε ότι οι συζητήσεις για την επίσπευση του χρονοδιαγράμματος αποσκοπούν στο να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ νωρίτερα από την Παρασκευή, καθώς οι δύο πλευρές έχουν ήδη συμφωνήσει επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Ένας ακόμη παράγοντας που ενδέχεται να επηρεάζει τις εξελίξεις είναι η πολιτική πίεση που δέχεται ο Λευκός Οίκος να δώσει στη δημοσιότητα το κείμενο του μνημονίου κατανόησης.

Η δεύτερη πηγή, που έχει γνώση των διαβουλεύσεων, υποστήριξε ότι ήταν το Ιράν που ζήτησε να μη δημοσιοποιηθεί το κείμενο πριν από την επίσημη υπογραφή του, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι ο Λευκός Οίκος κινείται υπό το βάρος πολιτικών πιέσεων.

Σύμφωνα με τη διπλωματική πηγή, είναι πιθανό το κείμενο της συμφωνίας να δημοσιοποιηθεί κάποια στιγμή μέσα στην Τετάρτη.

Η κατάσταση μέχρι στιγμής

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση για ενδεχόμενη αλλαγή της ημερομηνίας υπογραφής.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Ακόμη και αν αλλάξει το χρονοδιάγραμμα της υπογραφής, η συνάντηση των αμερικανικών και ιρανικών αντιπροσωπειών υπό τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Παρασκευή στην Ελβετία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι δύο πλευρές αναμένεται να συζητήσουν την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το παρασκήνιο

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η συμφωνία υπογράφηκε ηλεκτρονικά την Κυριακή από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

Ωστόσο, η διπλωματική πηγή υποστήριξε ότι καμία τέτοια υπογραφή δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Από την πλευρά της, η δεύτερη πηγή με γνώση των συνομιλιών ανέφερε ότι η ηλεκτρονική υπογραφή όντως έγινε και ότι η διαδικασία που εξετάζεται τώρα θα αποτελούσε μια «δεύτερη υπογραφή». Παραμένει ωστόσο ασαφές γιατί θα απαιτούνταν δύο ξεχωριστές υπογραφές.

Ο Λευκός Οίκος έχει αναφέρει από την Κυριακή ότι το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν και η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα ξεκινήσουν μόνο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τη διπλωματική πηγή, εάν η συμφωνία υπογραφεί νωρίτερα, η εφαρμογή αυτών των μέτρων θα μπορούσε επίσης να επισπευσθεί.

skai.gr