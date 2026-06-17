Τη βεβαιότητά του για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο G7 στη Γαλλία, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ ισχυρή» βάση για αποκλιμάκωση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία δεν είναι οριστική και προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επανέλθει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν κρίνει ότι η Τεχεράνη δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ επανέλαβε την άποψή του ότι η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν είναι ιδιαίτερα ισχυρή, παρά το γεγονός ότι οι λεπτομέρειές της δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

«Κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς τι περιλαμβάνει, αλλά είναι πολύ ισχυρή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι οι βασικοί κερδισμένοι της συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι η αποκλιμάκωση της έντασης έχει ήδη επηρεάσει θετικά το οικονομικό κλίμα. «Αυτοί που είναι πραγματικά ευχαριστημένοι είναι οι αγορές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ αναμένεται να ανοίξουν πλήρως μέσα στην επόμενη μία ή δύο ημέρες.

Ερωτηθείς εάν η συμφωνία μπορεί να θεωρηθεί οριστική, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά. «Όχι, δεν είναι τελική», είπε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ένα Μνημόνιο Κατανόησης, το οποίο αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για να περιγράψει το ενδεχόμενο αποτυχίας της συμφωνίας.

«Είναι ένα Μνημόνιο Κατανόησης. Και αν δεν μου αρέσει, θα επιστρέψουμε στο να τους πυροβολούμε και να ρίχνουμε βόμβες πάνω από τα κεφάλια τους», δήλωσε.

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, πρόσθεσε: «Αν δεν μου αρέσει, αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα επιστρέψουμε αμέσως στο να ρίχνουμε βόμβες ακριβώς πάνω στα κεφάλια τους».

protothema.gr