Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στο Τέξας, όταν ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Cessna 680 Citation Latitude συνετρίβη κατά τη διαδικασία προσέγγισης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λαρέντο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Κάμπος στο Μεξικό και βρισκόταν στο τελικό στάδιο της πτήσης του, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Σε εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν, διασώστες διακρίνονται να σπάνε το παράθυρο του πιλοτηρίου προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του αεροσκάφους και να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες.

Δείτε βίντεο:

A Cessna 680 Citation Latitude arriving from Los Cabos International Airport crashed while on approach to Laredo International Airport earlier today. Emergency crews rushed to the scene and were seen breaking the cockpit window to rescue those on board. pic.twitter.com/Hf1pBWPyTU — Breaking911 (@Breaking911) June 17, 2026

Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά έξι άτομα. Από τη συντριβή ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ οι υπόλοιποι πέντε απεγκλωβίστηκαν και διασώθηκαν.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

protothema.gr