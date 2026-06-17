Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας ανακοίνωσε πως «στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης των μηχανισμών πρόληψης και προστασίας των πολιτών, προχώρησε στη δημιουργία ειδικής ομάδας επικοινωνίας μέσω της εφαρμογής WhatsApp, με στόχο την άμεση ενημέρωση και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των τοπικών αρχών σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών».

Σημειώνεται πως «η νέα αυτή πρωτοβουλία έρχεται να συμπληρώσει τη λειτουργία του δικτύου των 25 μετεωρολογικών σταθμών που έχει αναπτύξει ο ΕΟΑ Λάρνακας, σε συνεργασία με την εταιρεία KITASWEATHER, σε ολόκληρη την πόλη και επαρχία Λάρνακας, αξιοποιώντας τα εξειδικευμένα μετεωρολογικά δεδομένα και τις υπηρεσίες πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης που έχει στη διάθεσή του».

Αναφέρεται πως «μέσω της ειδικής ομάδας WhatsApp, όλοι οι Δήμοι και οι Κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας και, συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι λειτουργοί που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές, θα λαμβάνουν άμεσα προειδοποιήσεις για επικείμενα έντονα ή ακραία καιρικά φαινόμενα, συνοδευόμενες από σαφή γεωγραφικό προσδιορισμό των περιοχών που ενδέχεται να επηρεαστούν».

Παράλληλα, «το δίκτυο αυτό θα αξιοποιείται για την ενημέρωση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, όπως η εκδήλωση πυρκαγιών που ενδέχεται να απειλήσουν κοινότητες των ορεινών περιοχών τηςεπαρχίας Λάρνακας, επιτρέποντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και τη λήψη έγκαιρων προληπτικών μέτρων».

Αναφέρεται ότι «η αξιοποίηση μιας ευρέως διαδεδομένης εφαρμογής επικοινωνίας, όπως το WhatsApp, ενισχύει την ταχύτητα διάχυσης κρίσιμων πληροφοριών και συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Η έγκαιρη και άμεση ενημέρωση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών».

Υπενθυμίζεται ότι «οι πολίτες έχουν ήδη στη διάθεσή τους την ειδικά διαμορφωμένη μετεωρολογική πλατφόρμα του ΕΟΑ Λάρνακας, μέσω της οποίας μπορούν να ενημερώνονται άμεσα και να παρακολουθούν, σε πραγματικό χρόνο, δεδομένα που αφορούν τη βροχόπτωση, την υγρασία, τη θερμοκρασία και την ένταση του ανέμου. Η πλατφόρμα παρέχει επίσης έγκαιρη ενημέρωση για έντονα ή ακραία καιρικά φαινόμενα, συμβάλλοντας στην καλύτερη προετοιμασία και προστασία των πολιτών».

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://eoal.org.cy/enimerosi/meteorologiki-enimerosi/