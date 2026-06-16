Η επιλογή του Μαζωτού για τη δημιουργία της νέας μονάδας αφαλάτωσης, προκρίθηκε αφού προηγουμένως απορρίφθηκαν εναλλακτικές προτάσεις σε Σοφτάδες, Μαρώνι και Ψεματισμένο που έκρυβαν ανυπέρβλητα κωλύματα εθνικής ασφάλειας, κοινωνικής αποδοχής και οικολογικής καταστροφής.

Η θέση Σοφτάδες κρίθηκε ακατάλληλη λόγω πεδίου βολής, αρχαιολογικών μνημείων, χρήσης λουομένων και ευαίσθητων οικοτόπων Ποσειδωνίας. Η θέση Μαρώνι κρίθηκε επίσης ακατάλληλη λόγω πεδίου Βολής, ζώνης προστασίας παραλίας, αρχαιολογικών μνημείων και υψηλού κινδύνου θολότητας στους οικοτόπους. Η θέση Ψεματισμένος κρίθηκε ακατάλληλη λόγω τουριστικής ζώνης, κοινωνικής όχλησης, παραβίασης ακτής και περιβαλλοντικού κορεσμού λόγω λιμενικών έργων. Η θέση Μαζωτός κρίθηκε καταλληλότερη από τη στιγμή που βρίσκεται σε αγροτική ζώνη Γ3 και δεν υπάρχουν στρατιωτικοί περιορισμοί. Η επιλογή του Μαζωτού είναι η μοναδική θέση όπου οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο υπόβαθρο κρίνονται ως πλήρως διαχειρίσιμες.

Επομένως, η περιοχή του Μαζωτού για τη μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 40.000 κ.μ. δεν προκρίθηκε επειδή ήταν η πιο εύκολη τεχνικά λύση, αλλά επειδή αποδείχθηκε η μοναδική σοβαρή, εθνικά ασφαλής και περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιλογή.

Α.Ν.