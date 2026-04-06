Μονάδα αφαλάτωσης πρόκειται να αποκτήσουν για πρώτη φορά η Αγία Νάπα, ο Μαζωτός και η Πόλη Χρυσοχούς τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευση για αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής αφαλατωμένου νερού στις υφιστάμενες μόνιμες μονάδες Πάφου, Επισκοπής, Βασιλικού, Λάρνακας και Δεκέλειας.

Περαιτέρω, λόγω λειψυδρίας βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης για σκοπούς τεκμηρίωσης της ανάγκης παραμονής σε μόνιμη βάση κάποιων εκ των κινητών μονάδων αφαλάτωσης που υλοποιούνται ώστε να αυξηθεί μόνιμα η συνολική παραγωγική δυνατότητα νερού αφαλάτωσης και να ενισχυθεί η ασφάλεια υδροδότησης με την ύπαρξη εφεδρικών μονάδων.

Σε μια αποφασιστική στροφή για την οριστική επίλυση του υδατικού προβλήματος της Κύπρου προχωρά η Κυβέρνηση, με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, να δίνει το σύνθημα για πλήρη απεξάρτηση της ύδρευσης από τη βροχόπτωση.

Όπως ξεκαθάρισε η Υπουργός, η εμπειρία των τελευταίων ετών, με τις υπερχειλίσεις του 2022 να δίνουν τη θέση τους στην έντονη ξηρασία του 2023, απέδειξε ότι ο εφησυχασμός δεν έχει θέση στον κρατικό σχεδιασμό. «Η κυβέρνηση αναγνώρισε τα λάθη του παρελθόντος και δεν έχει πρόθεση να τα επαναλάβει», σημείωσε.

Η Κυβέρνηση έθεσε έναν σαφή και φιλόδοξο στόχο για κάλυψη του 100% των αναγκών ύδρευσης αποκλειστικά από τις μονάδες αφαλάτωσης. Με την κίνηση αυτή, το νερό των φραγμάτων θα παραμένει ως στρατηγικό απόθεμα για τον αγροτικό κόσμο, ενισχύοντας την επισιτιστική ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της κυπριακής υπαίθρου.

«Αναγνωρίζουμε τα λάθη του παρελθόντος και δεν έχουμε πρόθεση να τα επαναλάβουμε», διεμήνυσε η Υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι ο προγραμματισμός που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2024 υλοποιείται αδιάλειπτα. Η ανάγκη είναι επιτακτική, καθώς τα συνολικά αποθέματα στα φράγματα βρίσκονται σήμερα στο 32,7% (95,1 εκατ. κ.μ.), ενώ ειδικά στα φράγματα του Νότιου Αγωγού (ΕΣΝΑ) η πληρότητα έχει υποχωρήσει στο 27,6% (52,3 εκατ. κ.μ.).

Η αποφασιστικότητα αντικατοπτρίζεται στους ενισχυμένους προϋπολογισμούς: • +54,8% στις δαπάνες για υδατικά έργα (από €16,6 εκατ. το 2022, σε €25,7 εκατ. το 2026). • +160% για αποχετευτικά έργα που αυξάνουν την παραγωγή ανακτημένου νερού (από €5,5 εκατ. το 2022, σε €14,3 εκατ. το 2026). • +344% για τη συντήρηση των φραγμάτων, διασφαλίζοντας την αρτιότητα των υφιστάμενων υποδομών έργα (από €270 χιλ. το 2022, σε €1,2 εκατ. το 2026).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η κ. Παναγιώτου, η Κύπρος θωρακίζεται με ένα πλέγμα 19 συνολικά μονάδων (υφιστάμενων, κινητών και μόνιμων).

Άμεσα αποτελέσματα (2025-2026)

Μονή: Οι μονάδες στη Μονή (δωρεά από ΗΑΕ) λειτουργούν ήδη σε πλήρη δυναμικότητα (15.000 κ.μ./ημέρα).

Πάφος: Η επέκταση της κινητής μονάδας στην Κισσόνεργα έχει ήδη ολοκληρωθεί (12.000 κ.μ./ημέρα).

Λιμάνι Λεμεσού: Η μονάδα στο Λιμάνι ολοκληρώθηκε και τέθηκε ήδη σε πλήρη λειτουργία (10.000 κ.μ./ημέρα).

Γαρύλλης: Παρά τις καθυστερήσεις λόγω του πολέμου στο Ισραήλ, η ολοκλήρωση αναμένεται τον Μάιο του 2026. Το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού έχει ήδη τοποθετηθεί στο εργοτάξιο. Ωστόσο, υπάρχει εξοπλισμός (container) καθώς και προσωπικό του Αναδόχου που βρίσκεται στο Ισραήλ και λόγω του πολέμου δεν έγινε εφικτή η μεταφορά του στην Κύπρο (10.000 κ.μ./ημέρα).

Επεκτάσεις: Εντός του 2026 ολοκληρώνονται οι αυξήσεις δυναμικότητας σε Επισκοπή (15.000 κ.μ./ημέρα) και Βασιλικό (20.000 κ.μ./ημέρα).

Η αύξηση της δυναμικότητας της κινητής μονάδας αφαλάτωσης Επισκοπής από 10.000 σε 15.000 κ.μ./ημέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2026.

Επίσης, η αύξηση της δυναμικότητας της κινητής μονάδας στο Βασιλικό (ΑΗΚ) από 10.000 σε 20.000 κ.μ./ημέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Νοέμβριο.

Νέες μονάδες το 2027

Δρομολογούνται νέες μονάδες σε Μαζωτό και η πρωτοποριακή Πλωτή Μονάδα στη Γερμασόγεια εντός του 2027.

Προωθείται εγκατάσταση κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην κοινότητα Μαζωτού, δυναμικότητας μέχρι 40.000 κ.μ./ημέρα. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου ο Ιανουάριος του 2027.

Προωθείται η εγκατάσταση πλωτής μονάδας αφαλάτωσης στη Γερμασόγεια δυναμικότητας 20.000 κ.μ./ημέρα με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου τον Ιανουάριο του 2027.

Μόνιμες μονάδες με ορίζοντα το 2029

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προχωρά στην υλοποίηση τεσσάρων νέων μόνιμων μονάδων που θα ενσωματώνουν ΑΠΕ:

Δεκέλεια: 80.000 κ.μ./ημέρα. Αντικατάσταση της υφιστάμενης μονάδας Δεκέλειας. Η νέα μονάδα, δυναμικότητας θα καλύπτει τις ανάγκες της ελεύθερης Αμμοχώστου και μέρους της Λάρνακας. Η ανέγερσή της θα γίνει δίπλα στην υφιστάμενη εγκατάσταση.

Ανατολική Λεμεσός: 60.000 κ.μ./ημέρα. Προωθείται η κατασκευή νέας μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης στην Ανατολική Λεμεσό, για να καλύψει τις ανάγκες της ταχέως αναπτυσσόμενης αστικής περιοχής. Προκρίνεται η χωροθέτηση της μονάδας πλησίον του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων του ΕΟΑ Λεμεσού, στη Μονή.

Αγία Θέκλα (Αγία Νάπα): 30.000 κ.μ./ημέρα. Προγραμματίζεται νέα μονάδα αφαλάτωσης με σύνδεση στις δεξαμενές του Κοκκινόκρεμμου για ενίσχυση της ασφάλειας υδροδότησης της περιοχής

Πόλη Χρυσοχούς: 10.000 κ.μ./ημέρα. Η κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης για την ύδρευση του διαμερίσματος Πόλεως Χρυσοχούς θεωρείται αναγκαία ώστε να μην υδροδοτείται αποκλειστικά από γεωτρήσεις.

Δωρεάν εξοπλισμός σε κάθε νοικοκυριό

Η Υπουργός Γεωργίας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια υδατικής συνείδησης, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης κατά 10% (περίπου 10 εκατ. κ.μ. νερού) έως το 2026.

Από τον Μάιο του 2026 ξεκινά η διανομή εκατοντάδων χιλιάδων ακροφυσίων και ρυθμιστών ντους σε όλους τους καταναλωτές, καθώς και σε δημόσια κτήρια και σχολεία. Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από ενημερωτικό υλικό και πρόσβαση σε ψηφιακές πλατφόρμες ενημέρωσης. Το έντυπο περιλαμβάνει τα οφέλη και τις οδηγίες εγκατάστασης των ακροφυσίων, το οποίο έχει αποσταλεί για εκτύπωση σε ανακυκλωμένο χαρτί. Έχει ολοκληρωθεί και η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενημέρωσης σχετικά με τη χρήση των ακροφυσίων, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της Ιστοσελίδας GOV.CY στην ενότητα «Γεωργία, Αλιεία και Κτηνοτροφία» υπό την υπηρεσία «Ύδρευση».

Προχωρεί και η διανομή 11.000 ακροφυσίων ρυθμιστών ροής και για Δημόσια Κτίρια (υπουργεία, σχολεία κτλ) η εγκατάσταση των οποίων επίσης θα ξεκινήσει τον Μάιο 2026.

Εκστρατεία «Stranger Things» και ντοκιμαντέρ

Η επικοινωνιακή στρατηγική του Υπουργείου Γεωργίας επιστρατεύει τη σύγχρονη αισθητική για να «ξυπνήσει» τους πολίτες από τον λήθαργο της σπατάλης. Μέσα από το application «Stagono-metro» και τα ντοκιμαντέρ «Το Νερό Θυμάται» και «Το Νερό Μιλά», η κυβέρνηση επιδιώκει να μετατρέψει την εξοικονόμηση νερού σε καθημερινό βίωμα, ξεκινώντας από τα σχολεία και φτάνοντας μέχρι την τουριστική βιομηχανία.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας καθιστά σαφές ότι το νερό είναι υπόθεση όλων και η θωράκιση της χώρας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.