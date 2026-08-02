Ένα άγνωστο μέχρι σήμερα είδος ψαριού, που θεωρείται από τα πιο σπάνια στον κόσμο, εντόπισαν επιστήμονες σε σπήλαιο στην Αλαμπάμα. Το ψάρι, που δεν έχει μάτια και χρώμα, ανακαλύφθηκε στο Bobcat Cave, κοντά στην πόλη Χάντσβιλ, στη διάρκεια καταγραφής σπηλαιόβιων ειδών, και η αλλόκοτη εμφάνισή του οδήγησε τους ερευνητές να του δώσουν όνομα εμπνευσμένο από το Stranger Things.

Ένα ψάρι χωρίς μάτια και χωρίς χρώμα

Το νέο είδος παρουσιάζει χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει ακόμη και ανάμεσα στα ήδη παράξενα σπηλαιόβια ζώα. Δεν διαθέτει μάτια, το σώμα του είναι εντελώς άχρωμο, ενώ το δέρμα του είναι τόσο διάφανο ώστε διακρίνεται ακόμη και ο εγκέφαλός του. Παράλληλα εμφανίζει έντονη καμπούρα στη ράχη, αγκαθωτές ακτίνες στα πτερύγια και διαφορετικό σχήμα στο ρύγχος σε σχέση με όλα τα γνωστά συγγενικά είδη. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι η διαφάνεια δεν είναι ασυνήθιστη σε ορισμένα μικρά ψάρια, ωστόσο ο συνδυασμός όλων αυτών των χαρακτηριστικών καθιστά το συγκεκριμένο είδος μοναδικό.



Από το «Stranger Things» πήρε το όνομά του

Η αλλόκοτη εμφάνισή του θύμισε στους ερευνητές το τέρας Demogorgon από τη δημοφιλή σειρά του Netflix Stranger Things. Έτσι αποφάσισαν να του δώσουν το επιστημονικό όνομα Demogorgonichthys arcanus, που στα ελληνικά αποδίδεται ως «δαιμονικό ψάρι των σπηλαίων». Η ονομασία προτάθηκε από τον καθηγητή Τζόναθαν Άρμπραστερ, ο οποίος είναι θαυμαστής της σειράς και θεώρησε ότι τα παράξενα χαρακτηριστικά του ζώου ταίριαζαν απόλυτα με το όνομα του φανταστικού τέρατος.

Los científicos creen que el pez de cueva "demonio", recién descubierto, podría ser uno de los peces más raros del mundo https://t.co/aKFWH2fKfu — CNN en Español (@CNNEE) August 1, 2026

Αρχικά νόμιζαν ότι ήταν ήδη γνωστό είδος

Ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Μάθιου Νίμιλερ από το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα στο Χάντσβιλ, αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο απλώς για μια ασυνήθιστη μορφή του γνωστού νότιου σπηλαιόψαρου. Όμως όσο προχωρούσε η μελέτη τόσο περισσότερες διαφορές εντόπιζαν οι επιστήμονες. Η ομάδα πραγματοποίησε γενετικές αναλύσεις, αξονικές τομογραφίες υψηλής ανάλυσης (CT scans) και λεπτομερή σύγκριση του σκελετού με εκείνον άλλων ειδών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν επρόκειτο απλώς για ένα νέο είδος, αλλά για ένα εντελώς νέο γένος, κάτι εξαιρετικά σπάνιο στη σύγχρονη ζωολογία. Η σχετική επιστημονική εργασία δημοσιεύθηκε στις 6 Ιουλίου στο περιοδικό Scientific Reports.

Ίσως είναι το πιο σπάνιο ψάρι στον κόσμο

Το μεγαλύτερο μυστήριο αφορά τον πληθυσμό του. Μέχρι σήμερα το είδος έχει εντοπιστεί αποκλειστικά σε ένα και μόνο σημείο του πλανήτη. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν πόσα άτομα υπάρχουν συνολικά, όμως εκτιμούν ότι ο αριθμός τους είναι εξαιρετικά μικρός. Κατά την τελευταία αποστολή τους στο σπήλαιο κατέγραψαν μόλις 27 άτομα, αριθμός που δεν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα για το συνολικό μέγεθος του πληθυσμού. Εξαιτίας αυτού, οι ερευνητές θεωρούν ότι το είδος ενδέχεται να βρίσκεται ήδη σε κρίσιμη κατάσταση από πλευράς διατήρησης.

Ένα σπήλαιο γεμάτο μυστικά

Το Bobcat Cave βρίσκεται κάτω από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού συγκροτήματος Redstone Arsenal του αμερικανικού στρατού. Η περιορισμένη πρόσβαση στην περιοχή ενδέχεται να εξηγεί γιατί το είδος παρέμενε άγνωστο μέχρι σήμερα. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ανακάλυψη δείχνει πως ακόμη και σε περιοχές που έχουν μελετηθεί επί δεκαετίες μπορεί να υπάρχουν άγνωστα είδη που δεν έχουν ποτέ καταγραφεί.

Δεν γνωρίζουν ούτε πώς αναπαράγεται

Η βιολογία του νέου ψαριού παραμένει σχεδόν άγνωστη. Οι επιστήμονες δεν μπορούν ακόμη να ξεχωρίσουν τα αρσενικά από τα θηλυκά, ενώ δεν γνωρίζουν τίποτα για τον τρόπο αναπαραγωγής του. Πιθανολογούν ότι τρέφεται με μικρούς οργανισμούς που βρίσκει μέσα στο σπήλαιο, καταναλώνοντας σχεδόν οτιδήποτε χωρά στο στόμα του.

protothema.gr